Chị T phát hiện trên vùng mặt và cổ cháu K có nhiều vết thương thì Nam thừa nhận hành vi đánh cháu K.

Công an tỉnh Gia Lai tối 29/7/2026 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 26/7/2026, Công an xã Bàu Cạn tiếp nhận tin báo của chị N.T.M.T (SN 2006, trú thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn) với nội dung: Khoảng 18h30’ cùng ngày, sau khi đi làm việc về, chị T thấy chồng là Nguyễn Hữu Nam đang ôm con riêng của mình là cháu N.H.M.K (SN 2023) và xin lỗi. Chị T phát hiện trên vùng mặt và cổ cháu K có nhiều vết thương thì Nam thừa nhận hành vi đánh cháu K. Sau đó, chị K đến cơ quan Công an trình báo vụ việc trên.

Ngay trong đêm, Công an xã Bàu Cạn lập biên bản ghi nhận dấu vết trên cơ thể cháu bé, hướng dẫn gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị, đồng thời tổ chức truy tìm Nam. Đến sáng 28/7, Nguyễn Hữu Nam đã đến Công an xã Bàu Cạn làm việc.

Vết thương của cháu bé 3 tuổi (bên trái) và bị can Nguyễn Hữu Nam

Tại cơ quan Công an, Nam thừa nhận hành vi dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K gây thương tích.

Trưa 27/7, bé trai được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai điều trị. Thông tin trên VnExpress cho biết, bác sĩ xác định cháu bị chấn thương phần mềm, có biểu hiện buồn nôn, nôn ói và chẩn đoán chấn động não. Kết quả kiểm tra không phát hiện tổn thương xương sọ trên phim X-quang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.