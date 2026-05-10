Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tấn công chủ quán Karaoke ở Đồng Nai

Văn Quân
|

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2002, quê tỉnh Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (sinh năm 2000, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1998, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai), đang được điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội giết người.

Ngày 10/5, Công an TP. Đồng Nai thông tin, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2002, quê tỉnh Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (sinh năm 2000, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1998, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Công an TP.Đồng Nai bắt 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM

Trước đó, ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đồng Nai) nhận được tin báo của Công an phường Chơn Thành về vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 3/5 tại quán Karaoke “H. G.”, địa chỉ khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành, TP.Đồng Nai.

Theo đó, vào thời gian trên nhóm đối tượng là khách đến hát karaoke tại đây. Trong lúc tính tiền ra về thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán. Các đối tượng đã dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công làm anh H.H.T (là chủ quán) và anh L.A.T. (là nhân viên) bị thương tích, trong đó anh H.H.T. bị thương tích nặng vùng đầu phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành truy bắt các đối tượng. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Đoàn Trung Quốc và Nguyễn Quốc Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, TP.HCM.

Hiện Công an TP. Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

