Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Vũ Nam Giang (SN 2003) và Trần Việt An (SN 2004), cùng trú tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, do nghiện chơi game và bi-a, Giang và An đã bàn nhau đi cướp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Khoảng 0h30 ngày 17/8/2024, Giang điều khiển xe máy đến đón An, rồi mượn 1 thanh kiếm đi cướp tài sản.

Đến khoảng 3h50 cùng ngày, sau khi đi vòng qua nhiều tuyến phố, 2 đối tượng đã phát hiện 1 đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới thuộc địa phận phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Thấy vậy, Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe, An xuống xe cầm kiếm đe dọa đôi nam nữ, yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại.

Sau khi cướp được điện thoại, An ngồi sau đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của cả 2 người để nạp vào game online rồi tắt nguồn điện thoại. Sau đó cả 2 quay về khu vực phố Lê Thanh Nghị để chơi bi-a.

Ngày 19/8/2024, các đối tượng đã bán 2 chiếc điện thoại iPhone 13 và iPhone 11 của bị hại được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân.

Theo công an, cả Giang và An đều là sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.