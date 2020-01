Tạm giữ các đối tượng buôn lậu hơn 15.000 bao thuốc lá ngoại

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 , ngày 5/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã phát hiện và tạm giữ 15.300 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu do các đối tượng vận chuyển qua địa bàn huyện.



Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng 5/1, tại ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương, tổ công tác gồm: Đội Cảnh sát kinh tế-môi trường, Đội Cảnh sát giao thông và Công an xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng phát hiện đối tượng Phạm Văn Hương, sinh năm 1968, quê tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe ôtô biển số 52X-1177 có hành vi vận chuyển 7.800 bao thuốc lá điếu ngoại nhập hiệu Jet, Hero.

Tại đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 đối tượng Võ Hữu Mạnh, sinh năm 1961, quê ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nguyễn Chí Thuận, sinh năm 1982, quê ở tỉnh Đồng Nai điều khiển xe ôtô biển số 60A-501.71 vận chuyển 7.500 bao thuốc lá các loại 555, Cost, Hero, Jet.

Các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên.

Các đối tượng khai nhận mua thuốc lá từ biên giới Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Hiện Công an huyện Dầu Tiếng đã tạm giữ 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.