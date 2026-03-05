HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm học sinh

Nhật Huy |

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Nguyễn Văn Khai - bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, để điều tra hành vi hiếp dâm học sinh dưới 16 tuổi. Bước đầu, Khai đã khai nhiều lần dụ dỗ nữ sinh bằng tiền rồi thực hiện hành vi xâm hại trong khuôn viên trường.

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Khai (SN 1967, trú ấp An Ninh, xã Ô Lâm, An Giang) để điều tra về hành vi “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”.

Nguyễn Văn Khai tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2/3, Nguyễn Văn Khai - là bảo vệ tại trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, đang ở trong phòng bảo vệ thiết bị của trường thì phát hiện một học sinh (SN 2013, là học sinh của trường), đứng bên ngoài cửa sổ. Khai đã dụ dỗ em bằng cách cho 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi xâm hại.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc nên đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi của Khai.

Tại cơ quan Công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Chân dung ông trùm hệ thống Xôi Lạc TV doanh thu hàng trăm tỷ, khám xét khẩn cấp công an thu giữ gì?
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại