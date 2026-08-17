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Tạm giữ bảo vệ ngân hàng Đinh Văn Luyến SN 1981

Duy Anh (tổng hợp)
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Đây là đối tượng đã dùng dây xích (dây lòi tói dùng để khóa xe) đánh vào người đồng nghiệp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Chiều 17/8, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối với Đinh Văn Luyến (SN 1981, ngụ xã Cái Ngang) để phục vụ công tác điều tra, thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Vào chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ án cho biết: Vào khoảng 18 giờ ngày 16/8, tại một trụ sở ngân hàng tại phường Long Châu; do mâu thuẫn nhất thời phát sinh trong lúc giao ca làm việc, đối tượng đã dùng dây xích (dây lòi tói dùng để khóa xe) đánh vào người ông T. T. N., sinh năm 1977, ngụ Khóm 8, phường Phước Hậu.

Cụt thể, theo thuật lại trên tờ Thanh niên, theo lịch phân công, ông N. trực ca từ 6 - 18 giờ ngày 16/8 và ông Luyến trực ca từ 18 - 6 giờ sáng hôm sau (17/8).

Tối 16/8, do ông Luyến vào ca trễ nên giữa ông Luyến và ông N. xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Hậu quả: Ông T. T. N. bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Hiện, Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thanh Sửu SN 1997 từ Campuchia trở về Việt Nam đầu thú
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