Tạm giữ bạn trai của thiếu nữ tử vong trong con hẻm

Một số người dân cho biết nạn nhân khoảng 16 tuổi, nam thanh niên khoảng 18 tuổi và cả hai không phải người địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc, hai người chở nhau vào con hẻm rồi dừng lại nói chuyện.

Ngày 14/8, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai một nam thanh niên, điều tra vụ cô gái tử vong trong con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16.

Theo nhân chứng, khoảng 20 giờ ngày 13/8, khi nghe tiếng kêu cứu trong con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) người dân đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một cô gái gục trên đường, trên người có nhiều vết thương. Bên cạnh nạn nhân là một nam thanh niên tự nhận là bạn trai của cô gái.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và đưa nam thanh niên về trụ sở làm việc. Cô gái được xác định đã tử vong.

Một số người dân cho biết, nạn nhân khoảng 16 tuổi, nam thanh niên khoảng 18 tuổi và cả hai không phải người địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc, hai người chở nhau vào con hẻm rồi dừng lại nói chuyện.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên thừa nhận đã dùng hung khí đâm nạn nhân và nhờ người dân gọi cấp cứu.

Đến khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.