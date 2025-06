Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục phối hợp Công an phường An Mỹ, TP Tam Kỳ lập hồ sơ, xử lý vụ hỗn chiến.

Nhóm thanh thiếu niên bị tạm giữ. (Ảnh: CA)

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên có sử dụng hung khí xảy ra tại khu vực quán nhậu Tháp Bia (đường Lý Thường Kiệt), gây mất an ninh trật tự địa phương.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường An Mỹ xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Chỉ trong vòng 1 giờ, tổ công tác đã xác định, làm rõ và tạm giữ 6 đối tượng có liên quan, thu giữ 1 súng ná cao su, 2 dao tự chế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nhóm thanh niên gồm N.M.T (SN 2003, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), T.T.Q.L (SN 2007, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), T.M.H (SN 2004, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) đang nhậu tại quán Bin Bin thì bị nhóm thanh thiếu niên trú huyện Thăng Bình gồm Đ.H.N, P.V.N, T.L.Q.B (cùng SN 2008, trú xã Bình An) đi ngang và dùng súng ná cao su bắn vào trong quán khiến T.T.Q.L bị trúng đạn bi.

Sau đó, nhóm của T.T.Q.L về phòng trọ lấy hung khí rồi quay lại quán Bin Bin tiếp tục nhậu.

Phát hiện nhóm đối thủ đang ngồi tại quán Tháp Bia đối diện, T.T.Q.L và T.M.H cầm dao tự chế sang nói chuyện. Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, nhóm P.V.N lên đạn súng ná thì bị nhóm T.T.Q.L dùng dao tấn công gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.