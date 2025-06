Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ngày 9/6 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, thường trú tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng – Dạ Thảo, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê để trục lợi. Doanh nghiệp này được biết đến với hoạt động sản xuất, kinh doanh thương hiệu cà phê Dạ Thảo.

Thông tin trên báo Công lý cho biết, cùng với việc khởi tố, Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Hiệp. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét cơ sở của DNTN Đại Chúng – Dạ Thảo, cũng là nơi ở của bị can.

Bà Đặng Thị Hòa Hiệp (giữa) tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA tỉnh Phú Yên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên online cho hay, từ tháng 12/2024, do giá nguyên liệu cà phê tăng cao, bà Hiệp đã thay đổi công thức sản xuất, giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê bột nhãn hiệu Dạ Thảo nhằm tăng lợi nhuận. Hành vi này được xác định là sản xuất hàng giả về chất lượng thực phẩm.

Đến ngày 11/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh cà phê mang thương hiệu Dạ Thảo, phát hiện hơn 6.800 túi cà phê bột, tổng trọng lượng hơn 3,45 tấn; một ôtô bán tải cùng nhiều thiết bị sản xuất, đóng gói và các thùng chứa chất phụ gia phục vụ việc chế biến cà phê.

Cơ quan điều tra xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, doanh nghiệp của bà Hiệp đã sản xuất hơn 21.093 kg cà phê bột tương ứng 41.187 sản phẩm cà phê bột nhãn hiệu Dạ Thảo các loại và đã tiêu thụ 17.671 kg tương ứng 35.342 sản phẩm cà phê bột. Tổng số tiền bán hàng thu được hơn 1,2 tỷ đồng, số lượng cà phê bột chưa tiêu thụ đang bị cơ quan CSĐT tạm giữ là 3.422 kg, tương ứng 6.845 sản phẩm cà phê bột.

Bà Hiệp cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm và đã tự nguyện nộp 590 triệu đồng để khắc phục hậu quả và cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với vai trò là chủ doanh nghiệp.