Tạm giam Giám đốc, Tổng đại lý bảo hiểm Trương Mạnh Hà

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trên báo Người lao động rằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (SN 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh), Giám đốc kiêm Tổng đại lý chi nhánh Vũng Tàu của một công ty bảo hiểm. Hà bị điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Báo Công an nhân dẫn dẫn thông tin từ hồ sơ vụ án cho biết, trong vai trò tư vấn, Trương Mạnh Hà đã giúp ông Phan Công Sâm ký kết hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ gồm hợp đồng số 1208028 (ngày 30/11/2015, bảo hiểm cho bà Phan Thị Đào) và hợp đồng số 1253082 (ngày 18/7/2016, bảo hiểm cho chính ông Sâm).

Ông Hà vừa bị Công an TP HCM khởi tố, tạm giam. Ảnh: Báo NLĐ

Trong nhiều năm, ông Sâm đều nộp phí đúng hạn. Tuy nhiên, đến các kỳ đóng phí vào ngày 16/12/2022, 4/7/2023 và 16/1/2024, do đi biển làm việc, ông đã chuyển tiền cho Hà để nhờ đóng hộ. Sau khi nhận tiền, Trương Mạnh Hà không chuyển về công ty bảo hiểm mà chi tiêu vào mục đích cá nhân. Hậu quả là cả hai hợp đồng của ông Sâm bị rơi vào tình trạng nợ phí.

Từ chứng cứ thu thập được, CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Hà.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người từng bị Trương Mạnh Hà chiếm đoạt tiền đóng phí bảo hiểm liên hệ điều tra viên Phan Văn Lĩnh (số điện thoại 0907678757) tại trụ sở CSĐT, số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết.