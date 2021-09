Tạm giam đối tượng ném xăng đốt cửa hàng xe máy

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, chị T.T.T.L (SN 1992), trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có nợ tiền của Ngô Minh Phương (SN 1972), là chủ cửa hàng mua bán xe máy Minh Anh, địa chỉ phường Hùng Vương, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Chị T.T.T.L có kể cho chồng là Nguyễn Đình Huy biết thời gian gần đây, Ngô Minh Phương có cho người đến nhà gặp, đe dọa, chửi bới và đòi tiền L. Thấy vậy, Huy đã nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà Phương nhằm trả thù.

Để thực hiện hành vi, khoảng 10h ngày 1/9, Huy điều khiển xe máy từ nhà đến chợ Phúc Yên mua túi nilon màu trắng, mua dây chun buộc, 1 khẩu súng bằng nhựa màu đen (báng súng hai bên màu cam). Sau đó, đối tượng đi đến cây xăng Phúc Yên, phường Hùng Vương mua hết 150 nghìn đồng tiền xăng đổ vào đầy 5 chai nhựa (loại 1,5 lít) rồi về nhà.

Tại đây, Huy đổ hết xăng trên được 5 túi nilon, rồi lấy dây chun buộc chặt miệng túi để vào trong 1 thùng đựng đá bằng nhựa. Huy dùng giẻ cuốn vào 4 que củi tẩm xăng để làm mồi lửa, dùng băng dính đen dán phủ kín phần nhựa màu cam trên súng để giống súng thật. Ngoài ra, Huy còn chuẩn bị 1 dao phóng lợn, có gắn tuýp, mũi dao nhọn.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Phúc Yên tổ chức chữa cháy, cứu tài sản

Khoảng 12h30’ cùng ngày, Huy điều khiển xe máy mang theo những đồ vật trên đi đến trước cửa hàng mua bán xe máy của anh Phương.

Sau đó, Huy đã châm lửa đốt, bê cả thùng chứa xăng đang cháy ném mạnh vào bên trong cửa hàng xe máy khiến lửa bùng cháy dữ dội, cháy toàn bộ cửa hàng của gia đình anh Ngô Minh Phương… Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Huy đã đến trụ sở Công an TP Phúc Yên để tự thú.



Bị can Nguyễn Đình Huy

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu tài sản… Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lan nhanh đã thiêu rụi thêm cửa hàng Thịnh Thanh Audio bên cạnh và 2 ngôi nhà xung quanh.



Công an TP Phúc Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy, phối hợp với đơn vị chức năng định giá tài sản thiệt hại. Sơ bộ bước đầu làm rõ số xe máy bị thiêu rụi khoảng 50 chiếc, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục định giá các tài sản liên quan khác, xử lý nghiêm hành vi của bị can Huy.