Nam thanh niên tát công an, cầm gậy cao su đuổi đánh đòi 'thông chốt' kiểm dịch

Tối 2/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Điệp (SN 1988, trú thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ".



Trước đó, vào tối 26/8, Điệp chạy xe máy đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 4 của UBND xã Cẩm Bình nằm trên tuyến đường liên xã Thạch - Thành - Bình.

Khi đến chốt, người này không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế và đo thân nhiệt mà có ý định cố tình đi qua chốt.

Công an bắt giam đối tượng Điệp.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Công an thường trực xã Cẩm Bình - Tổ trưởng chốt kiểm dịch số 4) đã đến yêu cầu anh này quay lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định.

Trong quá trình làm việc, Điệp đã có hành vi dùng lời nói thô tục xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Chưa dừng lại, anh ta còn tát vào mặt Thượng úy Tuấn, cầm gậy cao su, dây thắt lưng để đuổi đánh.

Vụ việc khiến Thượng úy công an bị thương, đồng thời làm gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt phòng chống dịch của xã Cẩm Bình.

Công an làm việc với Điệp.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã bắt giữ đối tượng Điệp đưa về trụ sở công an điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Điệp khai nhận do có sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi của bản thân, đã có lời lẽ và hành động sai trái xúc phạm tới lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Được biết, người này từng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản và 1 tiền sự đưa đi cai nghiện bắt buộc.