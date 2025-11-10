"Tam giác đất hiếm" chiến lược của Mỹ, Nhật ở Thái Bình Dương

Nhật Bản và Mỹ đang chuẩn bị khai thác chung các mỏ đất hiếm dưới biển sâu gần đảo Minamitorishima của Nhật Bản, ở trên Mảng Thái Bình Dương.

Động thái này được các nhà phân tích coi là nỗ lực chiến lược nhằm bảo vệ các ngành công nghệ cao của họ khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng và củng cố chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, Bloomberg thông tin ngày 7/11.

Thủ tướng Sanae Takaichi đã xác nhận ý định hợp tác của Tokyo với Washington về thăm dò đáy biển và phát triển tài nguyên sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo vào ngày 28/10.

Hai bên đã nhất trí xác định các dự án chung trong chuỗi khai thác, luyện kim và chế biến các nguyên tố đất hiếm cần thiết cho sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và quốc phòng, SCMP cho biết.

Minamitorishima là một hòn đảo ở rìa phía đông của Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái đất Nhật Bản đã tiến hành một loạt các hoạt động nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần đây nhất là vào tháng 8/2025 khi tàu khoan biển sâu Chikyu được triển khai đến một địa điểm cách Minamitorishima khoảng 100km, một hòn đảo cách Tokyo 1.848km về phía đông nam và là phần cực đông của Nhật Bản.

Vật liệu được thu thập ở độ sâu khoảng 5.500 mét trong vòng ba tuần. Các chuyên gia cho biết trước khi thực hiện nhiệm vụ rằng họ hy vọng rằng mỗi tấn bùn dưới đáy biển sẽ chứa trung bình 2kg các nguyên tố đất hiếm.

Đảo Minamitorishima là hòn đảo cực đông của Nhật Bản. Đây là một phần của Làng Ogasawara, Tokyo. Hình dạng của hòn đảo gần giống như một tam giác đều, có diện tích khoảng 1,5 km2.