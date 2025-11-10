Con người có "giác quan thứ 7", đột phá vừa được chứng minh lần đầu tiên

Một khám phá khoa học mới cho thấy con người sở hữu một dạng "cảm ứng từ xa", hay khả năng cảm nhận đồ vật mà không cần tiếp xúc trực tiếp, một giác quan mà một số loài động vật có. Họ gọi đó là "Giác quan thứ 7".

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen Mary London và University College London (Anh) - dẫn đầu bởi Tiến sĩ Elisabetta Versace - đã phát hiện ra rằng con người có thể phát hiện ra các vật thể bị chôn vùi trong cát mà không cần chạm trực tiếp vào chúng, Đại học Queen Mary London thông tin ngày 7/11/2025.

Đây là lần đầu tiên giác quan thứ 7 được quan sát thấy ở con người.

Khám phá này thách thức quan niệm lâu nay rằng xúc giác chỉ giới hạn ở tiếp xúc vật lý. Xúc giác từ lâu vẫn được coi là một giác quan ở cự ly gần, giới hạn ở những bề mặt mà da chúng ta có thể chạm tới.

Điều ngược lại vừa được khoa học khám phá.

Nhờ nghiên cứu sự đa dạng của thế giới động vật, các nhà khoa học Anh đã có thể lật mở một trong những bí ẩn liên quan đến con người. Các loài chim ven biển như chim choi choi và chim te vẹt sử dụng giác quan thứ 7 này để phát hiện con mồi dưới cát bằng cách cảm nhận các rung động cơ học tinh tế.

Ảnh về loài chim choi choi.

Đối với con người, khi chúng ta di chuyển tay hoặc ngón tay qua các bề mặt (như cát hoặc vật liệu mịn), não bộ có thể "cảm nhận" sự thay đổi trong không khí, áp suất, hoặc trường điện từ xung quanh vật thể từ khoảng cách vài cm. Điều này mở rộng khái niệm Receptive field (vùng nhận thức) của giác quan xúc giác, biến nó thành một "giác quan thứ 7" (sau 5 giác quan cơ bản và giác quan thứ 6/trực giác).

Zhengqi Chen, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Robot Tiên tiến tại Đại học Queen Mary, cho biết khám phá này mở ra cánh cửa cho các công nghệ hỗ trợ giúp con người cảm nhận vượt ra ngoài giới hạn tự nhiên của mình.

Những công cụ này có thể cho phép bạn khám phá địa hình dạng hạt, tìm kiếm đồ vật bị mất trong đống đổ nát, hoặc kiểm tra đất yếu mà không bị hư hại.

Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học hy vọng, với năng lực "cảm ứng từ xa" này, con người có thể "cảm" thế giới thiên nhiên cũng như Trái đất tốt hơn. Một khi hiểu được những biến đổi của hành tinh như nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng, rừng cháy lan rộng, thời tiết cực đoan gia tăng..., con người có thể hành động để "cứu lấy hành tinh".

Phát hiện này cũng được xem là bước tiến lớn cho cả ngành tâm lý học và kỹ thuật. Các tác giả hy vọng rằng những hiểu biết sâu sắc này có thể dẫn đến việc chế tạo ra những robot tiên tiến có khả năng thực hiện các hoạt động tinh vi như định vị các hiện vật khảo cổ hoặc khám phá các địa hình dạng hạt như đất sao Hỏa.