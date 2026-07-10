Theo thông báo của chương trình, tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến lên sóng 11/7 tạm hoãn. Thời gian tập 3 lên sóng lại là ngày 18/7.

Chiều 10/7, ê-kíp chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thông báo tạm hoãn phát sóng tập 3, thay vì lên sóng vào tối 11/7 như kế hoạch. Theo thông báo của chương trình, căn cứ công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 10/7, tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ không phát sóng vào ngày 11/7 như dự kiến.

Lịch phát sóng mới được dời sang 20h ngày 18/7 trên VTV3 và 20h30 cùng ngày trên kênh YouTube Yeah1 Show. Đại diện chương trình gửi lời xin lỗi khán giả vì sự thay đổi lịch phát sóng và mong nhận được sự thông cảm.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thông báo tạm hoãn phát sóng tập 3, thay vì lên sóng vào tối 11/7 như kế hoạch.

Trước đó, chương rình vướng làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khiến CEO Yeah1 kiêm Tổng giám chế chương trình Ngô Thị Vân Hạnh công khai xin lỗi 34 "anh tài" và khán giả, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về sai sót của bộ phận truyền thông khi duyệt nhầm một bài đăng gây tranh cãi trên nhóm cộng đồng của chương trình.

Bà cho biết đây là lỗi thao tác trong quá trình xử lý lượng lớn bài viết, song khẳng định "không thể lấy lý do nhầm lẫn để biện minh" vì sự cố đã ảnh hưởng đến niềm tin của khán giả. Trước những ý kiến trái chiều về việc mời 5 "anh tài" mùa đầu trở lại, đại diện nhà sản xuất cho biết đây là chủ đích của format nhằm tạo sự kết nối giữa hai mùa.

CEO Vân Hạnh cũng nhìn nhận tranh cãi là điều khó tránh khỏi với một chương trình thi đấu, đồng thời khẳng định áp lực lớn nhất của ê-kíp không phải những chỉ trích trên mạng xã hội mà là kỳ vọng phải vượt qua thành công của mùa đầu tiên bằng chất lượng sân khấu và sự tử tế dành cho nghệ sĩ, khán giả.

