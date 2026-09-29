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Tạm đóng cửa một quầy bán đồ ăn chợ Bến Thành vì có côn trùng bò trong thực phẩm

Anh Nhàn
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Một quầy ăn tại chợ Bến Thành đang tạm đóng cửa sau khi thực phẩm tại đây bị phát hiện có côn trùng bò vào.

Tối 28/9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Mai Vỹ, Trưởng phòng Dịch vụ Công thương, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, cho biết một quầy hàng tại chợ Bến Thành hiện tạm đóng cửa.

Trước đó, một đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nhiều côn trùng bò trên thực phẩm tại quầy 1044 ở chợ Bến Thành (TPHCM). Người đăng video cho biết phát hiện sự việc khi mua đồ ăn tại đây và bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm.

- Ảnh 1.

Nhiều côn trùng bò trên thực phẩm tại quầy 1044 ở chợ Bến Thành

Theo ông Vỹ, thời điểm trên xảy ra mưa lớn, nước từ hệ thống cống dâng lên, kéo theo côn trùng từ bên dưới xuất hiện tại khu vực quầy hàng. Cùng lúc, nước mưa tràn vào chợ khiến các tiểu thương phải xử lý nhiều vấn đề như chống dột, nước tràn... nên không kịp xử lý tình trạng côn trùng xuất hiện.

Ông Vỹ cho biết trước khi xảy ra trận mưa lớn, phía chợ đã thực hiện các biện pháp phòng, chống chuột và côn trùng.

“Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã lập biên bản đối với quầy hàng và đề nghị họ khắc phục, có biện pháp che chắn. Việc này cũng có yếu tố khách quan do trận mưa quá lớn”, ông Vỹ cho hay.

Theo ông Vỹ, sau khi ghi nhận sự việc, vụ việc đã được chuyển đến bộ phận liên quan để xử lý. Quầy hàng hiện tạm đóng cửa.

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Tags

chợ Bến Thành

vệ sinh thực phẩm

Côn trùng

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