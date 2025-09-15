Ngày 15/9, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng có thông cáo việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Văn Thức.

Ông Trần Văn Thức.

Theo thông cáo, ngày 13/9, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1825 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức , nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trước khi giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 3/2025 đến khi bị khởi tố, ông Trần Văn Thức từng là giảng viên Trường đại học Vinh (Nghệ An); kinh qua các chức vụ như Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa; phó giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức là Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Văn Thức là phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử, cao cấp lý luận chính trị. Ông có sự nghiệp hơn 30 năm trong ngành giáo dục, nghiên cứu khoa học và lịch sử Việt Nam.