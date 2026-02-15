Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

Thừa nhận sự vượt trội của Su-57 được báo Mỹ đưa ra trong bài viết đăng tải hôm 13/2: "Tiêm kích Su-57 hiện là một trong năm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang phục vụ trên toàn thế giới, cùng với J-20 và J-35 của Trung Quốc, và F-22 và F-35 của Mỹ.

Hệ thống điện tử hàng không của Su-57 được coi là tiên tiến hơn đáng kể so với F-22. Tầm bay của máy bay chiến đấu này gấp hơn hai lần so với F-22 và F-35. Khả năng cơ động của máy bay chiến đấu Nga vượt trội hơn đáng kể so với bất kỳ máy bay chiến đấu nào do phương Tây sản xuất".

Bài báo cũng lưu ý rằng Su-57 đã trải qua quá trình thử nghiệm chuyên sâu hơn nhiều trong các điều kiện khắc nghiệt so với các máy bay chiến đấu khác cùng thế hệ, bao gồm cả việc tham gia vào nhiều hoạt động trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Trước đó, bộ phận báo chí của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (USC) thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec đã thông báo rằng họ đã sản xuất và bàn giao một lô lớn máy bay Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay này được trang bị hệ thống trên khoang và hệ thống vũ khí được nâng cấp.

Nói về khả năng của Su-57, phi công thử nghiệm nổi tiếng và là Anh hùng Nga Sergei Bogdan, cho biết: "Thiết kế kỹ thuật mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các nhiệm vụ mà loại máy bay này được triển khai.

Các khả năng tiên tiến được tích hợp vào hệ thống vũ khí của máy bay cho phép sử dụng các loại vũ khí không đối không mới vượt trội so với những máy bay cùng phân khúc của phương Tây".

Ông nhấn mạnh rằng, để hoàn thành các mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga đề ra về việc cung cấp các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự đặc biệt cần thiết cho quân đội, các kíp lái của Lực lượng Không quân Vũ trụ đã hoàn tất việc tiếp nhận máy bay Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới.

"Tôi xin cảm ơn các đại diện nhà máy và toàn thể nhân viên của Tập đoàn Hàng không Thống nhất Rostec đã tham gia vào việc chế tạo, lắp ráp và chuẩn bị máy bay vì sự chuyên nghiệp của họ. Chiếc máy bay đã chứng minh được giá trị của mình trong một chiến dịch quân sự đặc biệt", phi công nhận xét.

CEO của UAC, Vadim Badekha, gọi chiếc máy bay này là tốt nhất trong phân khúc của nó. Ông khẳng định rằng máy bay chiến đấu này đã trải qua một quá trình phát triển đáng kể và vẫn đang tiếp tục được cải tiến.

Thông cáo báo chí của Rostec, cho biết: "Hệ thống vũ khí và trang bị của máy bay đang được mở rộng. Điều này cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thể hiện hiệu quả, khả năng cơ động và năng lực chiến đấu xuất sắc".