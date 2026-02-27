Tài xế xe tải quỳ sụp bật khóc khi chứng kiến hơn chục xe máy đang chở ra Hà Nội hóa tro tàn giữa cao tốc

Hình ảnh người đàn ông ngồi bệt xuống lề đường, tay bám vào lan can, ánh mắt thất thần nhìn tài sản bị thiêu rụi khiến nhiều người xem không khỏi xót xa. Theo nội dung video do người đi đường ghi lại, sau khi đám cháy được khống chế, tài xế vẫn chưa thể rời khỏi hiện trường. Anh ngồi gục xuống nền đất, có lúc ôm mặt khóc.

Đoạn clip ghi lại khiến nhiều người xót xa

Xung quanh, một số người dừng xe hỏi thăm, động viên, thậm chí trực tiếp gửi tiền để hỗ trợ, chia sẻ phần nào thiệt hại.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. “Nhìn mà thương quá, chắc cả gia tài nằm trên chiếc xe” một tài khoản viết.

Người khác chia sẻ: “Cháy giữa cao tốc thế này thì coi như trắng tay. Mong anh sớm vượt qua”

“Chuyến hàng ngay đầu năm mà cháy sạch, tội bác tài quá.”

Nhiều ý kiến cũng động viên tài xế giữ bình tĩnh, đồng thời gửi lời cảm ơn những người qua đường đã giúp đỡ kịp thời.

Liên quan đến sự việc, đại diện UBND phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 31 phút tại Km324+400 tuyến cao tốc Bắc - Nam hướng Thanh Hóa đi Hà Nội. Ô tô tải biển kiểm soát 29H-842.29 do anh Trương Văn Trọng, sinh năm 1988, trú tại xã Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển. Trên thùng xe chở nhiều xe máy ra Hà Nội.

Khi đến đoạn đường trên, phương tiện bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng bao trùm thùng xe, khói đen bốc cao. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô tải gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều xe máy trên thùng cháy trơ khung.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.