Tài xế xe máy ‘phồng mồm’ né kiểm tra nồng độ cồn ở Lào Cai

Tài xế xe máy ở Lào Cai có biểu hiện “phồng mồm” nhưng không thổi hơi vào thiết bị đo nồng độ cồn, sau đó được xác định vi phạm ở mức 1,037 mg/l khí thở.

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km285+500 Quốc lộ 32, thuộc xã Púng Luông, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên lái xe máy không gắn biển số, có biểu hiện sử dụng rượu, bia.

Tài xế xe máy được xác định là L.A.T. (SN 2003, trú tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai).

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn , T. có những lời nói không đúng chuẩn mực và không thực hiện đúng yêu cầu thổi vào thiết bị đo. Theo lực lượng chức năng, người này có biểu hiện “phồng mồm” nhưng không thổi hơi vào thiết bị.

Tài xế T. “phồng mồm” thổi nồng độ cồn nhưng thực chất là nín thở để qua mặt cảnh sát. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu anh T. thực hiện kiểm tra. Kết quả cho thấy nam thanh niên có nồng độ cồn 1,037 mg/l khí thở. Mức này cao gấp khoảng 2,59 lần ngưỡng 0,4 mg/l khí thở, thuộc mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất đối với người lái xe máy.

Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, anh T. còn không có giấy phép lái xe. Chiếc xe máy do nam thanh niên cầm lái không gắn biển số. Người này cũng không có giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia. Người tham gia giao thông cần chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện, giấy tờ khi lái xe.



