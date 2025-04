Tài xế “xe điên” bỏ chạy, liên tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn làm 2 người thương vong

Sáng 5-4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 46B, đoạn qua huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày 4-4, ông T.X.T. (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô con gây tai nạn tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc rồi bỏ chạy.

Bị người dân đuổi theo, đến đoạn xã Nghi Liên, TP Vinh, xe ô tô do ông T. điều khiển lại gây ra vụ va chạm khác. Sau đó, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy qua xã Nghi Kim, TP Vinh, gây ra va chạm giao thông nhưng tài xế vẫn không dừng xe.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe bỏ chạy trên quốc lộ 46B, đoạn qua xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, xe ô tô do ông T. điều khiển tông trúng 2 xe máy. Hậu quả, 1 người đàn ông tử vong, 1 cô gái khác bị thương.

Xe ô tô bị nổ lốp, hư hỏng nặng nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy. Ảnh: Facebook

Tài xế một lần nữa điều khiển phương tiện bỏ chạy theo hướng huyện Nam Đàn. Khi đến địa bàn xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn, tài xế bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.