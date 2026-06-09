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Tài xế xe đầu kéo bị bắt vì nhiều lần siết cổ, dọa giết vợ do ghen tuông

HOÀNG PHÚC
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Ghen tuông vì nghi vợ ngoại tình, tài xế xe đầu kéo ở Quảng Trị nhiều lần siết cổ, đánh đập và đe dọa giết vợ suốt hành trình dài qua nhiều tỉnh thành.

Tài xế xe đầu kéo bị bắt vì bạo hành vợ do ghen tuông tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Đức Tuấn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Đức Tuấn (SN 1994, trú thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Mỹ Linh có quan hệ tình cảm với người khác, Tuấn nảy sinh ghen tuông, nhiều lần tra hỏi nhưng không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Cơ quan công an xác định Tuấn đã ép vợ lên xe đầu kéo do mình điều khiển rồi chở đi qua nhiều địa phương. Trong suốt hành trình, người này liên tục tra hỏi, chửi bới, đánh đập và đe dọa sẽ giết vợ.

Khi đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Tuấn cùng vợ thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, sau khi khóa cửa phòng, Tuấn tiếp tục tra hỏi chuyện ngoại tình rồi dùng dây điện thoại siết cổ chị Linh.

Chỉ đến khi nạn nhân liên tục van xin, Tuấn mới buông tay và đi ngủ.

Theo hồ sơ vụ án, sau đó Tuấn tiếp tục điều khiển xe đầu kéo di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Trên xe, người này nhiều lần dùng dây điện siết cổ vợ, đồng thời liên tục đe dọa tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Đến khi xe lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Nghệ An, chị Linh xin xuống xe để đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở leo qua hộ lan, bỏ chạy và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Sau khi chị Linh thoát thân, Tuấn tiếp tục điều khiển xe đầu kéo sang Lào nhận hàng. Khi quay trở về qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, người này đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

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Tags

bạo hành vợ

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