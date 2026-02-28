Theo thông tin từ báo Dân việt, giữa dòng xe tấp nập tại cố đô Tây An (Trung Quốc) hành khách không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một vị "hoàng đế" trực tiếp cầm lái. Trong trang phục áo choàng đen thêu chỉ vàng cùng mũ miện lộng lẫy, tài xế hóa thân thành Tần Thủy Hoàng để điều khiển chiếc xe buýt màu hồng dạo quanh Tháp Đại Nhạn. Đoạn video ghi lại cảnh vị vua này chào khách bằng lối văn ngôn cổ: "Hôm nay trẫm cùng các khanh thừa long xa hiện đại này để tuần du giang sơn" đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Weibo với hàng chục triệu lượt xem.

Cách đó khoảng 700 km, tại Thành Đô, Tứ Xuyên các tài xế lại chọn sắm vai thi tiên Lý Bạch và thi thánh Đỗ Phủ. Dọc đường đi qua các điểm tham quan, hệ thống loa trên xe liên tục phát những bài thơ Đường nổi tiếng.

Tài xế xe buýt hóa thân thành Tần Thủy Hoàng, Lý Bạch để hút khách. Ảnh: Sixthtone.

Trào lưu "cổ trang hóa" phương tiện công cộng đang nở rộ khắp Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán 2026. Ở Tương Dương - địa danh quen thuộc trong tiểu thuyết võ hiệp, tài xế hóa trang thành Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nhân vật trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Không gian bên trong xe cũng được "hô biến" với khung cửa gỗ chạm khắc, đèn lồng, hoa nhựa và ghế tre. Giá vé cho một chuyến xe này dao động 2-38 nhân dân tệ (khoảng 7.000-133.000 đồng).

Vào vai Hoàng Dung, một nữ tài xế hóm hỉnh chia sẻ: "Nhân vật trong truyện thì không có bằng lái xe buýt thành phố, còn tôi thì có. Đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn an toàn chính là thứ võ công tuyệt đỉnh của tôi".

Không chỉ dừng ở xe buýt, nhân viên sân bay và đường sắt tại một số địa phương cũng tham gia trào lưu này. Tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam), lực lượng an ninh tuần tra trong trang phục triều Tống

Tài xế hóa trang thành Hoàng Dung, nhân vật trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Ảnh: SixthTone.

Còn tại thành phố Đại Đồng (Sơn Tây), các diễn viên mặc phục trang cấm vệ quân thời Minh đứng chào hành khách tàu hỏa bằng câu: “Cung nghênh điện hạ hồi cung”.

VnExpress cho biết, đằng sau không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu này thực chất là bài toán sinh tồn đầy áp lực của ngành vận tải công cộng Trung Quốc. Những năm gần đây, sự lên ngôi của xe công nghệ, tàu điện ngầm và xe đạp công cộng đã khiến lượng khách đi xe buýt sụt giảm nghiêm trọng. Cùng với việc các khoản trợ cấp từ trung ương bị cắt giảm, nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh lao đao.

Không gian bên trong xe cũng được "hô biến" với khung cửa gỗ chạm khắc, đèn lồng, hoa nhựa và ghế tre. Ảnh: Sixthtone.

Thay vì ngồi chờ khách hoặc đóng cửa, họ buộc phải tự cứu mình bằng cách tung ra các dịch vụ mới: dùng xe buýt đi giao hàng, mở tuyến xe thân thiện với thú cưng, và đặc biệt là biến xe buýt thành một "sân khấu di động". Những chuyến xe cổ trang không chỉ giúp tài xế giữ được cần câu cơm, mà còn mang lại một luồng sinh khí mới mẻ, đầy lạc quan cho đường phố những ngày đầu năm.