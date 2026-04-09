Tài xế xe buýt đột ngột phát bệnh, dùng 5 giây cuối đời phanh gấp ngay mép vực, cứu sống 45 người

Chi Chi |

Người đàn ông 58 tuổi đã dốc toàn lực đạp mạnh phanh để buộc chiếc xe phải dừng lại ngay lập tức.

Sáng ngày 6/4 vừa qua, một tài xế tên Chu Kỳ Hồng tại Ninh Hạ, Trung Quốc khi đang lái xe thì đột nhiên phát bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông đã nén cơn đau dữ dội để đạp phanh, bảo vệ tính mạng của 45 hành khách trên xe, trong khi ngay sát cạnh xe là một con mương sâu hơn 2 mét.

Chu Kỳ Hồng là tài xế xe khách tại huyện Đồng Tâm, thành phố Ngô Trung. Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông, ông Chu Kỳ Hồng năm nay 56 tuổi và đã có 30 năm kinh nghiệm lái xe. Sáng ngày 6/4, ông Chu Kỳ Hồng điều khiển xe chở 45 hành khách, nhưng ngay trong lúc đang di chuyển, ông đột ngột phát bệnh với cơn đau không thể chịu đựng nổi.

Video vụ việc

Sau khi chiếc xe khách mất lái đâm vào dải phân cách, ông Chu Kỳ Hồng đã nhanh chóng điều chỉnh vô lăng về vị trí thẳng, dốc toàn lực đạp mạnh phanh để buộc chiếc xe phải dừng lại ngay lập tức, ngay phía bên cạnh là một rãnh sâu hơn 2 mét. Sau khi hoàn tất tất cả những việc này, đầu ông Chu Kỳ Hồng nghiêng sang một bên, chân vẫn đạp chặt vào phanh và ông đã ngã xuống ngay tại vị trí làm việc của mình.

Người tài xế sau đó đã không qua khỏi

Đoạn video ghi lại sự việc này đang được lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự chia buồn: "Đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự cho ông." "Một người lương thiện, mong ông ra đi thanh thản."

Nguồn: HK01

