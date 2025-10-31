Tài xế tông chết người rồi lái xe bỏ trốn trong rẫy cà phê: Diễn biến mới nhất

Vào khoảng 16h ngày 30/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường thuộc thôn 7, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Người điều khiển ô tô gây tai nạn chết người được xác định là ông Trần Văn Cường (SN 1968, Gia Lai).

Cụ thể vào thời điểm trên, ông Cường điều khiển ô tô mang BKS: 81A-268.xx, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Quảng Ngãi đi Gia Lai. Khi chạy đến đoạn thôn 7 (xã Biển Hồ) ô tô của ông Cường đã tông vào xe máy mang BKS: 81AV-018.xx, do chị N.T.K.T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm rất mạnh đã khiến chị T. cùng xe máy bị hất văng hơn 10m. Ô tô tiếp tục lao tới tông vào xe máy biển kiểm soát 81N1-036.xx, do ông K.K. (SN 1959, trú tại xã Biển Hồ) đi theo hướng ngược lại.





Sau khi gây tai nạn, ông Cường điều khiển ô tô tăng tốc rời khỏi hiện trường, chạy vào đường Lê Văn Sỹ theo hướng ra vùng trồng cà phê của xã Biển Hồ. 2 nạn nhân đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Tuy nhiên chị T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Biển Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn.

“Sau va chạm, tài xế điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến đường khác nhau để tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Sau nhiều giờ truy vết, công an xác định người này đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê của người dân”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông thông tin trên Dân trí.

Đến sáng nay (31/10), thông tin trên PLO, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi lái xe bỏ trốn đã đến cơ quan công an đầu thú. Người gây tai nạn là ông Trần Văn Cường (SN 1968, Gia Lai). Kết quả kiểm tra, ông cường có nồng độ cồn 0,026 mg/l.