Bé trai trôi dạt giữa sông Hàn trong đêm: Người nhà phát hiện ra nhờ đoạn livestream

Tình hình sức khỏe của bé trai bị trôi dạt trên sông Hàn vào đêm qua (29/10) đang là thông tin nhận được sự chú ý trong dư luận. Chia sẻ mới nhất trên Vnexpress, mẹ của bé - chị Hoài Th. cho hay, hiện tại sức khỏe của bé đã dần ổn định.

Chị Hoài Th. tâm sự ngày hôm qua (29/10) chị đang làm việc trong nhà (ở phường An Hải) thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị T. vội đội mưa đi tìm, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy.

Khi đang trên đường tìm, em gái của chị Th. ở nhà coi livestream thì phát hiện cháu trai đang được người dân cứu giúp ở sông Hàn. Nhận được tin báo, chị Hoài Th. lập tức chạy tới hiện trường sự việc, rồi sau đó được gặp bé ở bệnh viện. Chị Th. cảm thấy thực sự may mắn khi con trai được cứu giúp trong tình huống vô cùng nguy hiểm như vậy.

Bé trai được người dân cứu giúp khi đang bị trôi dạt giữa sông Hàn. (Ảnh cắt từ clip)

Tuổi Trẻ thông tin vào tối 29/10, anh Nguyễn Ngọc Duy (22 tuổi, trú tại Đà Nẵng) ra khu vực chân cầu Rồng để livestream cập nhật tình hình nước lũ cho người dân theo dõi. Khoảng 21h30, giữa dòng nước cuộn xiết lẫn đầy rác, Duy bất ngờ nhìn thấy "một vật thể giống hình người" đang trôi dạt gần bờ. Sau khi thấy "vật thể" này cử động, anh giật mình phát hiện ra đó là một bé trai đang vùng vẫy giữa dòng nước chảy xiết.

Duy lập tức hô hoán mọi người xung quanh chạy tới cứu giúp, đưa bé trai lên bờ an toàn. Được biết, trước đó chỉ vài phút cách vị trí phát hiện ra bé trai khoảng 2m, Duy còn phát hiện một con rắn lục và cảnh báo mọi người trên livestream không lại gần. Không ngờ ngay sau đó, anh lại đối diện tình huống nguy cấp hơn nhiều.

Một trong những người tham gia cứu hộ cháu bé đêm qua là anh Trần Trọng Huấn. Chia sẻ trên Vnexpress, anh Huấn cho biết đã cùng một người khác trèo qua lan can, nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người khác hỗ trợ, cả ba kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây.

Bé trai trong tâm trạng hoảng loạn, không nói được, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân lập tức sơ cứu, đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, gia đình ở phường An Hải, bên bờ đông sông Hàn, đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra.