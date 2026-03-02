Tài xế taxi phát hiện nhẫn kim cương 100 triệu đồng cùng loạt giấy tờ nằm chơ vơ trên xe, công an dùng các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo công an Gia Lai, ngày 23/02/2026, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ người dân tìm lại tài sản có giá trị lớn bị bỏ quên trên taxi.

Trước đó, đêm 21/02/2026, chị N.T.T.H (SN 1988) trú phường Thống Nhất đến trụ sở Công an phường trình báo việc bỏ quên một ví da trên xe taxi. Bên trong ví có điện thoại di động, giấy tờ tùy thân cùng một chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thống Nhất đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh phương tiện và tài xế đã chở chị H. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế là anh Trần Thanh Tú (SN 1987) trú thôn 4, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Sáng 22/02/2026, anh Tú đã chủ động đến trụ sở Công an phường Thống Nhất, trao trả toàn bộ tài sản mà chị H bỏ quên. Sau khi kiểm tra, đối chiếu theo quy định, đơn vị đã tiến hành bàn giao đầy đủ tài sản cho chị H.

﻿Nhận lại tài sản, chị H bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường Thống Nhất cùng anh Trần Thanh Tú vì đã tận tình hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản có giá trị.

Công an phường Thống Nhất đã ghi nhận, biểu dương hành động trung thực, tinh thần trách nhiệm của anh Tú. Nghĩa cử đẹp này góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp về người dân và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿