Tài xế taxi bị kẹp cổ, hành hung vì không nhận chở khách: Danh tính kẻ hành hung

Tối ngày hôm qua (27/2), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ bị một người đàn ông đánh vào vùng đầu, kẹp cổ sau khi xảy ra mâu thuẫn vì từ chối chở khách. Theo nội dung đoạn clip thì hành khách có phản hồi về thái độ của tài xế khi phải chờ đợi khách.

Nam tài xế cho rằng nếu khách không cảm thấy thoải mái thì anh sẽ không tiếp tục hành trình. Sau đó hai bên đã phát sinh mâu thuẫn và đỉnh điểm là tài xế bị một khách nam ngồi phía sau lao lên kẹp cổ, liên tiếp đánh vào vùng đầu tài xế. Dù hai người đi cùng cố gắng can ngăn, nhưng vụ hành hung vẫn tiếp diễn. Đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng" trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Tài xế liên tục bị đánh vào vùng đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế bị khách kẹp cổ. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 23h ngày 26/2, tại khu tái định cư Hắc Dịch, phường Tân Thành (TP.HCM). Tài xế xe công nghệ được xác định là anh Lê Văn N. Thời điểm đó, anh N. điều khiển xe đến đón khách: 2 người đàn ông và một phụ nữ.

Qua xác minh, Công an phường Tân Thành xác định Lê Hữu P. (35 tuổi, trú tại xã Châu Pha) là người đã có hành vi tấn công tài xế taxi. Do người này đã rời khỏi địa phương nên cơ quan chức năng đã triệu tập, vận động đến Công an phường Tân Thành làm việc.

Thông tin trên báo Lao Động, đến khoảng 1h ngày 28/2, đối tượng Lê Hữu P. đã đến trình diện tại Công an phường Tân Thành. Hiện đơn vị tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.