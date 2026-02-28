Nhà gái hò nhau cùng khiêng ô tô chắn đường đưa dâu, "rút kinh nghiệm vụ ở Hà Tĩnh"

Ngày 26/2, một tài khoản facebook chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý của dư luận: “Đang đi cưới thì gặp ô tô chắn lối đi. Rút kinh nghiệm vụ Hà Tĩnh, mọi người liền xuống hợp sức đẩy xe sang một bên, vui vẻ cả làng”.

Theo nội dung đoạn clip thì một chiếc xe màu trắng đang đỗ chiếm hết lòng đường, khiến những chiếc xe chở đoàn khách của nhà cô dâu đi dự đám cưới không thể di chuyển tiếp. Đoạn đường bỗng bị ùn tắc khiến các vị khách có phần rối bời. Người quay clip cho biết, đã chờ gần một tiếng, thông báo trên loa nhưng không thấy chủ xe xuất hiện.

Không thể chờ đợi thêm, một người đàn trong đoàn nhà gái đã hô, bảo nhiều người “tập trung lại đây” rồi cùng hợp sức khiêng, xô đẩy ngang chiếc ô tô màu trắng dịch sang bên đường. Sau một hồi hợp lực, đoàn khách nhà gái đã dịch chuyển thành công ô tô trắng sang một bên để lấy chỗ cho các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng.

Được biết, đoạn clip nêu trên được ghi vào trưa Mùng 6 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 23/2), trên đoạn đường làng ở tỉnh Nghệ An. Trả lời phỏng vấn trên PLO, bà L.T.T (trú xã Vĩnh Tường) cho biết ngày 23/2, gia đình tổ chức đám cưới, đưa dâu con gái bà sang xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An).

Trưa cùng ngày, khi nhà gái từ nhà trai trở về thì gặp chiếc xe đậu chắn đường và đoàn xe của nhà gái đã ngồi chờ cả tiếng đồng hồ không thấy chủ xe ra di chuyển xe đi. Do vậy, mọi người đã cùng nhau khiêng, đẩy chiếc xe để tiếp tục hành trình trở về.

Hình ảnh chiếc xe ô tô trắng đỗ chiếm gần hết lòng đường.

Bên cạnh đó, liên quan tới việc tự ý dịch chuyển phương tiện cho thể gây hư hỏng tài sản, dính dáng đến một số tình huống pháp lý, bà T. tỏ ra lo lắng. Chia sẻ trên Dân Trí, bà T. cũng mong chủ ô tô nói trên thông cảm nếu hành động của đoàn nhà gái có gây ra sự bất tiện nào.