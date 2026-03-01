Ô tô bán tải tạt đầu khiến xe máy chở trẻ nhỏ suýt ngã vào gầm xe tải.

Clip ghi lại cảnh chiếc xe bán tải chèn ép, tạt đầu xe máy khiến ba người (trong đó có một cháu nhỏ) ngã nhào xuống đường, suýt bị cuốn vào gầm xe containter khiến dư luận vừa rùng mình sợ hãi vừa bừng bừng phẫn nộ.

Sự việc xảy ra vào tối muộn tại đoạn đường song hành Vành đai 3 Hà Nội, vốn dĩ là khu vực giao thông phức tạp với mật độ xe tải lớn. Chiếc xe máy do người phụ nữ cầm lái, chở người đàn ông ôm đứa trẻ ngồi phía trước mình.

Bên trái họ là xe container. Chiếc ô tô bán tải đang chạy phía bên phải họ bỗng chạy ngang rồi đánh lái sang trái tạt đầu, chèn ép khiến xe máy đổ nhào, cả ba người ngã văng ra đường, ngay sát bánh xe container, chỉ cần ngã chệch một chút nữa là có thể bị cán qua. Chưa kể phía sau xe máy lúc đó có một ô tô khác, may là đã kịp thời giảm tốc.

Sự giận dữ của cộng đồng và việc cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra là phản ứng, động thái đương nhiên sau đó. Điều dư luận mong mỏi là hình thức xử lý thực sự nghiêm khắc sớm được đưa ra để ngăn chặn tái diễn hành vi mà nhiều cư dân mạng gọi là tội ác này.

Hành vi máu lạnh của tài xế xe bán tải khiến cộng đồng không khỏi bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Nói đây là hành vi thiếu ý thức là quá nhẹ. Gọi đó là coi thường luật giao thông cũng chưa đủ. Trong khoảnh khắc ấy, người cầm lái chiếc bán tải đã hành xử không khác gì một kẻ sẵn sàng đẩy người khác vào cửa tử. Đây là hành vi cố ý gây thương tích, thậm chí có thể khiến tài xế trở thành kẻ sát nhân nếu 3 người trên chiếc xe máy kia thiếu đi một chút may mắn.

Rõ ràng đường lúc đó rộng, thoáng, những xe đi phía sau không khó để vượt lên một cách đúng luật, nhưng lựa chọn của tài xế xe bán tải lại là lấy mạnh hiếp yếu, dùng lợi thế kích thước và tốc độ để chèn ép xe máy theo kiểu côn đồ đường phố, như thể ra đòn trừng phạt vì dám đi giữa đường.

Có thể sau này, khi bị xử lý, tài xế sẽ biện minh rằng mình “bị ức chế vì xe máy đi ẩu”, “chỉ định vượt lên”, “không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy”... Nhưng mọi lời bào chữa đều vô nghĩa trước thực tế: Ba con người đã ngã sát bánh container, trong đó có một đứa trẻ.

Bất cứ ai cũng biết xe máy bị tạt đầu như vậy nhiều khả năng ngã khiến người trên xe văng xuống đường; và trong tình huống chiếc xe container đi bên cạnh và nhiều ô tô chạy phía sau, các nạn nhân sau khi ngã rất dễ bị ô tô cán. Sự bực tức không thể là lý do để đặt người khác vào tình thế cận kề cái chết. Hành vi cố ý tạt đầu, ép xe máy như vậy thực sự độc ác, quá coi thường tính mạng con người.

Phản ứng bột phát của người đàn ông trên xe máy khi bế đứa trẻ chạy đuổi theo chiếc xe bán tải là hình ảnh gây ám ảnh, cho thấy nỗi uất ức cùng với kinh hoàng khi bản thân và con/cháu mình vừa trải qua khoảnh khắc chết hụt do sự hung hãn vô lý đó.

Không rõ tài xế chiếc bán tải nghĩ gì khi nhìn qua gương chiếu hậu thấy ba con người ngã lăn ra đường ngay sát bánh xe container và trước mũi ô tô khác? Chỉ biết rằng sau khi đẩy họ ra trước lưỡi hái tử thần, người này phóng xe bỏ đi, mặc kệ nạn nhân đối mặt với nguy hiểm, thay vì tấp xe vào lề đường để hỗ trợ họ.

Cơ quan chức năng cần khẩn trương truy tìm tài xế ác này, xác minh danh tính và làm rõ động cơ của người đó khi cố tình đánh lái tạt đầu xe máy. Nếu được xác định là cố ý, anh ta (hoặc cô ta) xứng đáng bị truy tố hình sự, bởi hành vi này gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng như thế này cần phải được truy tố hình sự thay vì chỉ xử phạt hành chính tội vượt ẩu.

Nếu kẻ này không bị trừng trị đích đáng, đường phố sẽ còn xuất hiện nhiều những hung thần, những kẻ sát nhân ngồi sau vô lăng. Chúng ta thường chỉ dùng từ “sát nhân” cho những kẻ cố ý tước đoạt mạng sống người khác bằng dao, súng hay hung khí. Nhưng trong giao thông, vô-lăng có thể trở thành hung khí còn kinh khủng hơn.

Điêu đáng sợ nữa là, hành vi tạt đầu, chèn ép xe máy không phải cá biệt. Trên nhiều tuyến đường đô thị, đặc biệt là những nơi có xe tải, container lưu thông, không khó để bắt gặp cảnh ô tô lấn làn, ép xe máy vào mép đường, cắt mặt ở khoảng cách cực ngắn. Nhiều tài xế coi đó là “chiêu dằn mặt”, là cách “dạy cho xe máy một bài học”.

Nhưng giao thông không phải là nơi để dạy ai bài học bằng sinh mạng.

Một lần nữa, vấn đề đào tạo và sát hạch đạo đức tài xế được nhắc lại một cách cấp thiết, bởi nếu những kẻ có tâm ác được phép cầm lái, tính mạng bao người vô tội sẽ luôn bị đe dọa mỗi lần ra đường.