Tài xế say xỉn đứng không vững nhưng vẫn điều khiển xe ô tô

Quang Hải |

CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời phát hiện, xử lý một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn với mức rất cao, thậm chí đứng không vững khi làm việc với CSGT.

Tài xế say xỉn đứng không vững nhưng vẫn điều khiển xe ô tô- Ảnh 1.

Trước đó, vào tối 21/10 tại Km55+150 QL2C (xã Sơn Thuỷ, tỉnh Tuyên Quang), tổ công tác của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) triển khai lực lượng thực hiện chuyên đề kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ CSGT dừng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đ.V.Đ. (SN 1989) đang điều khiển ô tô BKS: 22A-292.XX. Thời điểm này, tài xế Đ. nồng nắc hơi men, rời khỏi xe nhưng không thể đứng vững để làm việc với CSGT.

Kết quả kiểm tra bằng máy đo sau đó cho thấy tài xế Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,270 mg/L khí thở, vượt gấp 3 lần mức cao nhất theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện đối với trường hợp vi phạm trên.

Với vi phạm của mình, tài xế Đ. sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

