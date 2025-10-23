HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên

Tuấn Minh |

Nhiều loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, IIB trong đó có gà lôi trắng, được ghi nhận thông qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).

Tin từ Vườn Quốc Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa cho biết qua nhiều đợt đặt bẫy ảnh để điều tra sự đa dạng sinh học tại vườn, đơn vị đã ghi nhận, phát hiện rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB, IIB, là những loài động vật nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Clip nhiều động vật quý hiếm nhóm IB, IIB ghi nhận qua bẫy ảnh tại Xuân Liên

Thông qua bẫy ảnh, các loài động vật như sóc bay trâu, gà lôi trắng, gà tiền, khỉ mặt đỏ, cầy văn, tê tê, rùa đầu to, cầy vòi mốc, culi nhỏ… đã được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Xuân Liên.

Từ những bức ảnh ghi nhận được, là bằng chứng chân thực sinh động cung cấp dữ liệu cho khảo sát nghiên cứu, đánh giá, sự đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Xuân Liên, giúp ích rất lớn cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị "kho báu khổng lồ" của Thanh Hóa cho tương lai.

Hình ảnh động vật quý hiếm nhóm IB, IIB ghi nhận qua bẫy ảnh tại Xuân Liên:

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 1.

Gà lôi trắng (nhóm IIB) được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa) thông qua bẫy ảnh

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 2.

Gà tiền cũng được ghi nhận tại Xuân Liên

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 3.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 4.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 5.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 6.

Voọc xám đuôi dài, khi mặt đỏ, khỉ mốc xuất hiện tại các khu rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Xuân Liên

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 7.

Động vật lớn như sơn dương cũng được ghi nhận tại vườn

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 8.

Loài triết, một loài động vật có vú thuộc họ chồn

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 9.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 10.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 11.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 12.

Cầy vằn, cầy vòi mốc và cầy móc cua (từ trên xuống)

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 13.

Tê tê, loài động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 14.

Sóc bay trâu cũng là động vật quý hiếm nhóm IB được ghi nhận tại Xuân Liên

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 15.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 16.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 17.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 18.
Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 19.

Rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa đầu to, rùa đất Spenglơ, rùa núi viền, rùa sa nhân 

Nhiều động vật nhóm IB, IIB được ghi nhận qua bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Xuân Liên- Ảnh 20.

Ngoài động vật quý hiếm, động vật thông thường như nhím (trong ảnh) cũng được ghi nhận rất nhiều tại Xuân Liên.

Vườn Quốc gia Xuân Liên được thành lập năm 2000 (được nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên lên vườn quốc gia tháng 2-2025) nằm trên địa bàn nhiều xã của huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa, có tổng diện tích khoảng 24.000 ha. Đây là một trong những vườn quốc gia có dự trữ đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam, với nhiều loài động thực vật nằm trong "Sách đỏ" Việt Nam và thế giới, có giá trị về khoa học và sinh thái.

Tại đây, cơ quan chức năng đã xác định 1.142 loài thực vật, trong đó có nhiều loài lần đầu tiên được ghi nhận trên thế giới. Đây cũng là nơi sinh sống của 192 loài chim, 80 loài thú, 44 loài lưỡng cư, 41 loài bò sát, 69 loài cá và gần 1.300 loài côn trùng.

