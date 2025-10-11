Tài xế say rượu, ngủ trên cao tốc bị phạt 48 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng

Khoảng 3h35 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác CSGT số 6 (Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6 – Cục CSGT - Bộ Công an) phát hiện ô tô MG màu đỏ, BKS 19C-258.xx dừng ngay giữa đường cao tốc tại Km51 hướng đi Lào Cai.

Thời điểm kiểm tra, tài xế đang ngủ gật trong xe. Xe không bật đèn cảnh báo, không đặt biển báo nguy hiểm.

Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ còn của lái xe.

Nhận định những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trong đêm tối, tổ công tác CSGT số 6 nhanh chóng đặt cảnh báo, tiếp cận và đánh thức tài xế.

Danh tính tài xế được xác định là Trần Đức Việt (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ). Lúc này, anh Việt có biểu hiện sử dụng rượu bia.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế cho thấy 0,420 mg/lít khí thở – mức vi phạm “kịch khung” theo quy định hiện hành. Anh Việt thừa nhận vừa dự tiệc công ty tối 10/10 nhưng vẫn cố tình lái xe lên cao tốc, bất chấp việc đã sử dụng rượu bia.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đối với tài xế Trần Đức Việt về 2 hành vi vi phạm với tổng mức phạt 48 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng, trừ 6 điểm trên GPLX.

Cụ thể, tài xế này bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định. Ngoài ra, với lỗi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, tài xế tiếp tục bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời hạn 23 tháng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu, bia khi lái xe. Trên cao tốc, tài xế không dừng, đỗ xe giữa đường. Nếu gặp sự cố, tài xế hãy đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật phản quang đúng quy định.



