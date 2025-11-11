Tài xế ô tô nghi bị tấn công vì không xoá clip đốt pháo: Chính quyền lên tiếng

Chiều 11/11, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do người đàn ông lái ô tô lao vào đám đông trước quán ăn, khiến một số người bị thương.

Theo báo cáo, khoảng 22h ngày 10/11, anh Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) cùng chị Hồ Thị Minh Ng. (SN 1993, trú phường Thái Hòa) tổ chức khai trương quán ăn mang tên Nguyệt Ốc tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa.

Xe ô tô bị hư hỏng sau khi xảy ra vụ việc.

Tối cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú cùng phường) đến quán ăn cùng hai người bạn. Trong quá trình ăn uống, nhóm của Hùng và chủ quán xảy ra mâu thuẫn, cãi vã ngay trước cửa quán. Nhiều người trong quán chạy ra can ngăn, tình hình trở nên căng thẳng.

Khi được mọi người tách ra, Hùng cùng hai người lên ô tô biển số 37A-436.xx, do vợ Hùng là chị Nguyễn Thị X. (SN 1989) lái đến đón, đang dừng bên kia đường. Sau vài phút, Hùng lên ghế lái, điều khiển xe vòng lại, lao thẳng vào nhóm người đang đứng giữa đường.

Cú tông mạnh khiến anh Trần Văn C. (SN 1989, trú phường Tây Hiếu) bị hất văng xuống đường. Thấy xe ô tô đâm người, anh Vượng và một số người dân đấm vào kính lái, đồng thời ném đá, gậy về phía xe nhằm ngăn chặn.

Tuy nhiên, Hùng tiếp tục lùi xe ra đường rồi tăng ga lần nữa, đâm vào góc phải quán Nguyệt Ốc, đầu xe va trúng bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1966, trú phường Thái Hòa) khiến nạn nhân ngã xuống đất. Chiếc xe sau đó đâm tiếp vào bờ tường quán rồi lùi ra theo hướng khác để bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, anh Hồ Công Th. (SN 2004) lái xe bán tải đuổi theo. Khi đi được một đoạn, xe của Th. tạt đầu chặn lại, khiến ô tô của Hùng va vào dải phân cách cứng giữa đường rồi dừng lại.

Ngay sau đó, vợ chồng Hùng và hai người bạn bỏ xe chạy trốn khỏi hiện trường. Người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thái Hòa khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.

Video: Nhiều người bao vây, đập phá ô tô

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con màu xám bị nhiều người cầm gậy gộc, vật cứng vây quanh, tấn công trên một con phố đông dân cư. Trong clip, chiếc xe liên tục tăng ga tiến, lùi giữa vòng vây trong khung cảnh hỗn loạn.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc khai trương quán ăn, một số người đã đốt pháo nổ. Người đàn ông ngồi trong ô tô màu xám gần đó được cho là dùng điện thoại ghi hình lại cảnh đốt pháo.

Phát hiện bị quay, nhóm người bên ngoài tiến lại yêu cầu xóa clip, hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Khi mâu thuẫn lên cao, người trong xe tăng ga tiến, lùi để thoát thân, trong khi nhiều người bên ngoài dùng gậy và vật cứng đập phá xe.