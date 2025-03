Sự việc hy hữu này đã gây xôn xao cộng đồng mạng và đặt ra nhiều câu hỏi về quy định liên quan đến độ trong suốt của kính xe.

Bị phạt vì cửa sổ xe quá sạch

Theo trang tin Sohu, vào ngày 24 tháng 2, câu chuyện của anh Vương, một tài xế mới ở Chiết Giang, Trung Quốc, hân hoan bắt đầu chuyến đi đầu tiên tự mình cầm lái. Anh cứ ngỡ đó sẽ là một chuyến đi thú vị, nào ngờ lại bị cảnh sát giao thông chặn lại và nhận vé phạt 200 NDT (khoảng 700.000 đồng).

Điều khó hiểu hơn cả là lý do cảnh sát đưa ra lại là "kính của cửa sổ xe hơi quá sạch". Anh Vương cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu nên đã đăng tải câu hỏi lên mạng xã hội Weibo. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, kính xe sạch sẽ chẳng phải là điều tốt sao, tại sao lại bị phạt?

Theo trang tin Sohu, giữ cho xe sạch sẽ, đặc biệt là kính xe trong suốt, không chỉ giúp người lái thoải mái hơn mà còn tăng tầm nhìn, rất có lợi cho an toàn giao thông. Thế nhưng vụ việc này lại đi ngược lại với suy nghĩ thông thường.

Hóa ra, vấn đề nằm ở một chi tiết nhỏ trong luật giao thông thường bị bỏ qua. Theo quy định, độ truyền sáng của phim dán kính xe ô tô không được thấp hơn 50%. Điều này có nghĩa là kính xe không được dán phim quá phản quang hoặc quá tối màu, gây khó khăn cho việc quan sát từ bên ngoài vào trong xe.

Đồng thời, cũng không được để kính quá "sạch" sau khi dán phim, gây phản quang mạnh trong một số trường hợp nhất định, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái.

Nguyên nhân anh Vương bị phạt là do anh đã chọn một loại phim dán kính được quảng cáo là "siêu trong". Loại phim này nhìn bề ngoài gần như không khác gì kính xe chưa dán phim.

Một tài xế mới bị cảnh sát giao thông chặn lại và nhận vé phạt 200 NDT (khoảng 700.000 đồng) vì "kính của cửa sổ xe hơi quá sạch". (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, trong quá trình lái xe, vấn đề đã xuất hiện. Vào ban ngày nắng gắt, đặc biệt là khi đi qua đường hầm, cầu vượt hoặc những đoạn đường có ánh sáng thay đổi đột ngột, kính xe sẽ phản quang rất mạnh, khiến người lái nhất thời không nhìn rõ đường phía trước.

Sự che khuất tầm nhìn trong thoáng chốc này, khi xe đang chạy với tốc độ cao, rất dễ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc cảnh sát xử phạt không phải là cố tình làm khó tài xế mới, mà mỗi một quy định giao thông đều được đúc kết từ vô số bài học xương máu, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông.

Sự việc này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Không ít tài xế mới đồng cảm với anh Vương, cho biết bản thân cũng từng gặp phải tình huống tương tự do chưa nắm rõ các quy định. Một số tài xế lâu năm thì chia sẻ kinh nghiệm chọn phim dán kính, nhắc nhở những người mới lái xe không nên chỉ chú trọng đến tính thẩm mỹ và giá cả mà cần quan tâm đến việc sản phẩm có đạt tiêu chuẩn quốc gia hay không.

Cũng có người hài hước bình luận: "Bây giờ lái xe đúng là phải thật tinh tế, kính quá sạch cũng không được, mà không sạch cũng không xong, đúng là cả một vấn đề". Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng sự việc này thực sự là lời cảnh tỉnh cho tất cả chủ xe, an toàn giao thông không phải chuyện nhỏ, bất kỳ chi tiết nào dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tai nạn.

Đối với các tài xế mới, ngoài việc thành thạo kỹ năng lái xe, việc tìm hiểu kỹ luật giao thông cũng vô cùng quan trọng. Cũng như anh Vương, có thể anh chỉ muốn chiếc xe của mình trông đẹp hơn nhưng lại phải trả giá vì không hiểu rõ luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông, đặc biệt là những chi tiết dễ bị bỏ qua. Thông qua nhiều kênh và hình thức khác nhau, cần giúp người dân hiểu rõ ranh giới giữa hợp pháp và vi phạm.

Qua sự việc này, chúng ta thấy được những bỡ ngỡ của tài xế mới trong việc làm quen với luật giao thông, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc hơn về tính nghiêm túc của luật lệ an toàn giao thông. Kính xe sạch hay bẩn tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng lại liên quan mật thiết đến tính mạng của mỗi người. Hy vọng rằng câu chuyện của anh Vương sẽ giúp nhiều người chú ý hơn đến an toàn giao thông, tự giác tuân thủ luật lệ, để mỗi chuyến đi đều an toàn đến đích.

