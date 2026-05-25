Tài xế Mazda lao xe vào nhóm người trước nhà hàng ở Nghệ An, nạn nhân gãy chân

Thu Hà/VTC News
|

Mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại nhà hàng ở phường Thành Vinh (Nghệ An), nam tài xế lái xe Mazda lao vào nhóm người đứng phía trước, cán trúng một người khiến nạn nhân gãy xương chân rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 22h30 ngày 24/5, tại khu vực trước Nhà hàng Trống Đồng trong Công viên Trung tâm Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), xảy ra vụ việc một nam thanh niên lái ô tô lao vào đám đông, cán qua một người rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên bỏ ra ngoài, lên xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 37K - 713xx.

Clip do người dân ghi lại cho thấy tài xế điều khiển xe lao về phía nhóm đông người đang đứng phía trước. Chiếc xe cán qua một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa TP Vinh cấp cứu, còn tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam vào khoảng 22h30 đêm 24/5. Qua thăm khám và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Sau đó, gia đình xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đoạn clip về vụ việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi lái xe cán qua người rồi bỏ chạy của tài xế. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

