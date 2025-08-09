Video: Do mâu thuẫn, tài xế điều khiển xe lao thẳng vào nhóm thanh niên.

Ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, lực lượng chức năng và Công an phường Phương Liễu đã triệu tập 6 người để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phương Liễu về việc: Khoảng 2h30 ngày 8/8, tại khu vực quán bia Đức Anh (khu phố Do Nha, phường Phương Liễu) có một người điều khiển chiếc taxi biển kiểm soát 99E-008.50 lao vào nhóm 5 nam thanh niên.

Chiếc taxi lao thẳng vào nhóm thanh niên. (Ảnh cắt từ clip)

Hậu quả, 3 thanh niên bị thương phần mềm, ô tô bị vỡ kính trước và sau.

Trên mạng xã hội trước đó xuất hiện một video ghi lại cảnh tài xế taxi có dấu hiệu mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và điều khiển ô tô lao thẳng vào họ. Những thanh niên này cũng tấn công đáp trả khiến chiếc xe bị hư hỏng và người dân xung quanh hoảng sợ.

Chiếc xe bị hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp Công an phường Phương Liễu triệu tập người điều khiển ô tô và 5 nam thanh niên để điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung sự việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, tránh phát sinh hành vi thiếu kiểm soát, ứng xử không chuẩn mực (đặc biệt là nhóm tuổi thanh niên); không chia sẻ video, clip bạo lực, không có những bình luận kích động, xúc phạm, công kích cá nhân, đưa tin sai sự thật làm sai lệch nhận thức trong cộng đồng.