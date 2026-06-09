Tài xế hãng xe ôm công nghệ nổi tiếng bị tố quay lén khách rồi đăng video lên MXH: Khách yêu cầu gỡ nhưng mãi mới chịu làm

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi một cô gái lên tiếng tố một tài xế của hãng xe công nghệ nổi tiếng tự ý quay video mình trong quá trình di chuyển rồi đăng tải lên MXH mà không xin phép.

Theo chia sẻ của cô gái, sự việc xảy ra sau khi cô đặt xe ôm công nghệ để di chuyển quãng đường ngắn từ địa điểm tổ chức sinh nhật về nhà. Tuy nhiên, thay vì chỉ là một chuyến đi bình thường, cô bất ngờ phát hiện hình ảnh của mình đã xuất hiện trong video được đăng tải trên mạng xã hội bởi chính tài xế thực hiện cuốc xe.

Trong bài đăng, cô gái bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng mình đã bị ghi hình mà không hề hay biết. Đặc biệt, các góc quay được cho là khá nhạy cảm, khiến nhiều người để lại những bình luận khiếm nhã bên dưới video.

Bài viết chia sẻ đang thu hút sự chú ý từ phía CĐM (Ảnh: Theard)

"Tài xế của Grab hiện nay có quyền quay lén và đăng clip người khác lên mạng xã hội như thế này à mọi người? Các góc quay rất nhạy cảm và để người khác vào bình luận rất nhẹ nhàng!" , cô gái viết.

Theo nội dung được chia sẻ, sau khi phát hiện video, cô đã chủ động liên hệ với tài xế để yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh. Tuy nhiên, phản hồi từ phía tài xế tiếp tục khiến nhiều người tranh cãi.

Trong đoạn tin nhắn được đăng tải công khai, khi cô gái chất vấn việc đăng video mà chưa nhận được sự đồng ý của người xuất hiện trong clip, tài xế cho rằng mình "quay công khai chứ không phải quay lén" . Khi được hỏi liệu đã xin phép trước hay chưa, người này đáp lại: "Bây giờ bạn muốn như thế nào?".

Thái độ của tài xế khiến cô gái bức xúc (Ảnh: Theard)

Cô gái sau đó tiếp tục yêu cầu gỡ toàn bộ hình ảnh và video liên quan. Tuy nhiên, theo nội dung cuộc trò chuyện, tài xế không xử lý ngay mà một thời gian sau mới phản hồi với lý do đang nghỉ ngơi. Người này còn cho rằng thái độ nhắn tin của cô gái khiến mình "không chấp nhận" yêu cầu được đưa ra theo cách đó.

Không chỉ dừng lại ở một video, cô gái cho biết khi kiểm tra trang TikTok của tài xế, cô phát hiện vẫn còn nhiều clip khác ghi lại hình ảnh các nữ hành khách với góc quay khá trực diện.

"Mình vừa lên kiểm tra TikTok thì vẫn còn nhiều video của các bạn nữ khác quay rất chính diện. Đến nay cũng chưa thấy gỡ như lời họ nói. Nên mình mở lại bài này đến khi nào bạn hứa xóa hết tất cả video hoặc xóa kênh đi nhé. Rất khó chịu!", cô gái chia sẻ thêm.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước việc một khách hàng bị ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội mà không được thông báo hoặc xin phép trước.

Nhiều ý kiến khác cho rằng việc tài xế sử dụng hình ảnh hành khách làm nội dung trên mạng xã hội có thể khiến khách hàng cảm thấy không an toàn và bị xâm phạm quyền riêng tư.

Những tin nhắn được cô gái chia sẻ trên MXH (Ảnh: Theard)

Không ít người cũng chỉ trích thái độ phản hồi của tài xế khi khách hàng yêu cầu gỡ bỏ nội dung liên quan đến mình.

Theo các bình luận, thay vì chủ động xử lý ngay khi nhận được phản ánh, tài xế lại có những phát ngôn được cho là thiếu thiện chí, làm sự việc trở nên căng thẳng hơn.

Sau khi vụ việc lan truyền và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, video liên quan đến cô gái cuối cùng đã được gỡ bỏ khỏi nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn đang tiếp tục được bàn luận khi nhiều người đặt câu hỏi về ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng trong các dịch vụ vận tải công nghệ.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc ghi hình người khác ở nơi công cộng, đặc biệt trong các tình huống có yếu tố dịch vụ, khi một bên là khách hàng và bên còn lại là người cung cấp dịch vụ.

Nhiều ý kiến cho rằng dù việc ghi hình có thể diễn ra ở không gian công cộng, việc đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội vẫn cần có sự tôn trọng và đồng thuận từ người xuất hiện trong video để tránh những tranh cãi không đáng có.