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Tài xế dừng xe đón khách ở Sầm Sơn, 2 phụ nữ ra gõ cửa thu tiền: Chính quyền nói gì?

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xác minh.

Một đoạn clip ghi lại sự việc tài xế đang dừng xe chờ đón khách tại gần khu vực hòn Trống Mái, thuộc khu du lịch biển Sầm Sơn (TP. Thanh Hóa) thì bị 2 phụ nữ ra thu tiền gửi xe đã gây xôn xao mạng xã hội.

Theo nội clip, khi tài xế đang chờ khách lên xe thì có 2 phụ nữ đi tới, yêu cầu phải gửi xe và nộp 40.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế cho biết không gửi xe mà đang chờ khách lên xe rồi rời đi ngay nhưng 2 phụ nữ không đồng ý, yêu cầu phải trả 20.000 đồng mới được đi. 2 người này cho rằng, họ có quyền thu tiền vì tuyến đường là do họ làm.

Tiếp đó, 2 phụ nữ chặn đầu xe, dùng thanh gỗ gõ vào phương tiện. Một vị khách trong đoàn vì không muốn xảy ra rắc rối nên đã trả số tiền trên.

Báo Lao Động thông tin, ngay sau khi nắm được thông tin, địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xác minh. Sự việc xảy ra gần bãi xe Chung Mới, khu vực làng Bích Họa, gần đường lên di tích hòn Trống Mái. Bãi giữ xe này được ký hợp đồng với địa phương, thời hạn 20 năm. 

Tài xế dừng xe đón khách ở Sầm Sơn, 2 phụ nữ ra gõ cửa thu tiền: Chính quyền nói gì? - Ảnh 1.

2 người phụ nữ ra thu tiền gửi xe. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 22/6, trao đổi với báo Dân trí, đại diện UBND phường Sầm Sơn thông tin thêm, vào ngày 21/6 vừa qua, tài xế điều khiển xe khách đến gần khu vực bãi xe, cho khách xuống tham quan hòn Trống Mái rồi di chuyển khỏi hiện trường. Lát sau, khi tài xế quay lại đón khách thì gặp 2 phụ nữ làm việc tại bãi giữ xe đến yêu cầu trả tiền trông giữ phương tiện.

Vị đại diện UBND phường Sầm Sơn nói, 2 người phụ nữ có thái độ không phù hợp, không xuất vé gửi xe cho tài xế xe khách. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

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