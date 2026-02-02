Năm 2022, ông Thẩm, quê tại Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào làm tài xế cho một công ty công nghệ mới thành lập thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Theo lời kể của ông Thẩm, sau một thời gian làm việc, lãnh đạo công ty đột ngột hỏi về tình trạng tín dụng cá nhân của ông. Sau khi xác nhận hồ sơ tín dụng của ông “sạch”, không có nợ xấu, phía công ty đề nghị đăng ký một nhà máy khuôn mẫu đứng tên ông. Do tin tưởng công ty và không hiểu rõ bản chất sự việc, ông Thẩm đã đồng ý.

Không lâu sau đó, công ty lấy lý do cần vốn xoay vòng sản xuất, yêu cầu vay ngân hàng dưới danh nghĩa nhà máy khuôn mẫu đứng tên ông Thẩm. Trước ngày làm thủ tục vay vốn, lãnh đạo công ty trực tiếp hướng dẫn ông cách trả lời câu hỏi của ngân hàng trong quá trình thẩm tra trước khi cho vay, đồng thời trấn an rằng toàn bộ khoản vay sẽ do công ty chịu trách nhiệm hoàn trả, ông không cần phải lo lắng.

“Thậm chí họ còn tháo đồng hồ đeo tay của mình đeo cho tôi, bảo khi nói chuyện với ngân hàng phải tỏ ra tự tin hơn,” ông Thẩm nhớ lại. Theo đúng kịch bản đã được sắp xếp, khoản vay 2 triệu NDT (khoảng 7,5 tỷ đồng) nhanh chóng được ngân hàng phê duyệt. Sau đó, ông Thẩm tiếp tục đi làm như bình thường.

(Ảnh minh họa)

Mãi đến 2 năm sau, khi cơ quan công an tìm đến tận nhà, ông Thẩm mới bàng hoàng biết rằng mình đã bị cuốn vào một vụ án lừa đảo vay vốn ngân hàng. Khoản vay đứng tên ông đã rơi vào tình trạng quá hạn, còn công ty nơi ông làm việc từ lâu đã không còn hoạt động bình thường.

Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát xác định phía sau công ty công nghệ mà ông Thẩm làm tài xế là một đường dây tội phạm do đối tượng họ Tưởng cầm đầu. Nhóm này kiểm soát nhiều công ty “ma”, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực, chuyên lợi dụng kẽ hở trong quy trình cho vay của ngân hàng để lừa đảo.

Phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này khá tinh vi. Một mặt, chúng lợi dụng nhân viên trong công ty, biến họ thành “người có tư cách pháp lý” trên giấy tờ để đứng tên vay vốn mà không cần trả thù lao. Mặt khác, nhóm còn thông qua các công ty môi giới tín dụng để tuyển dụng những người được gọi là “người gánh nợ” từ xã hội. Những người này sẽ nhận vài chục nghìn NDT tiền công để cho mượn danh tính đứng tên vay vốn.

Các nghi phạm cam kết với “người gánh nợ” rằng việc vay vốn chỉ mang tính hình thức, khoản vay sau đó sẽ do bên tổ chức chịu trách nhiệm hoàn trả. Trên thực tế, toàn bộ tiền vay đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng cầm đầu, rồi nhanh chóng bị tiêu xài hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân, dẫn đến tình trạng hàng loạt khoản vay bị quá hạn, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Điều tra cho thấy, đường dây này có sự phân công rõ ràng, hình thành một chuỗi khép kín gồm: lên kế hoạch phía sau, môi giới trung gian kết nối, và “người gánh nợ” trực tiếp đứng tên vay vốn. Đáng chú ý, nhóm còn tái sử dụng cùng một người gánh nợ để liên tục đăng ký doanh nghiệp mới, qua đó lừa đảo cả các khoản vay tín chấp lẫn vay thế chấp.

(Ảnh minh họa)

Tổng số tiền liên quan trong vụ án lên tới hơn 90 triệu NDT (hơn 337 tỷ đồng), trong đó thiệt hại thực tế mà các ngân hàng tại Trung Quốc phải gánh chịu là khoảng 46 triệu NDT (hơn 172 tỷ đồng)

Hiện nay, lực lượng công an tại tỉnh Chiết Giang đã bắt giữ hơn 20 nghi phạm liên quan đến đường dây này. Vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người lao động, đặc biệt là những người có hiểu biết hạn chế về pháp lý và tài chính: việc cho mượn danh nghĩa cá nhân, đứng tên doanh nghiệp hoặc khoản vay tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, có thể dẫn đến hậu quả nặng nề dù bản thân không trực tiếp hưởng lợi từ khoản tiền vay.