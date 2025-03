Trước đó ngày 24-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video tự quay do tài khoản xã hội mang tên Bình Rich đăng tải, xuất hiện hình ảnh một bé gái trong độ tuổi 6 tuổi đang điều khiển xe ô tô trên đoạn Đường 100 kéo dài thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên, (Vĩnh Phúc) trong sự khích lệ của nam thanh niên tự xưng là "bố cháu". Đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho chính cháu nhỏ và nhưng người tham gia gia thông khác.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát đường bộ, đường sắt phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng tổ chức xác minh, đã xác định rõ người giao xe ô tô cho cháu bé cầm vô lăng điều khiển là Đào Văn N (sinh năm 1994, ở thôn Quang Khải, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Tài xế tại cơ quan công an

Ngày 25-3, cơ quan công an đã tiến hành ghi lời khai làm rõ hành vi vi phạm của anh N và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm trên sẽ bị cơ quan công an xử phạt về hành vi: Để cho người không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông theo quy định tại Điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024 của Chính Phủ. Mức phạt cho hành vi này là phạt tiền từ 28 đến 30 triệu đồng.