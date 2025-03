Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 1393/QĐ-BCA-V03 ngày 01/03/2025 về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Trong Quyết định 1393 có thông tin về việc xử lý hồ sơ các vụ vi phạm ở cấp huyện.

Cụ thể, đối với vụ việc vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của Công an cấp huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính mà chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với hồ sơ vụ việc do người có thẩm quyền của Công an cấp huyện mới lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì người đang thụ lý hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Công an đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao tiếp nhận, giải quyết vụ việc đó để xác minh, tiến hành các bước giải quyết tiếp theo theo quy định.

Đối với các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp thì Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo, phân công cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và tiến hành xử phạt theo quy định.

Công an xã được quyền xử lý vi phạm một số lỗi giao thông từ ngày 1/1/2025 - Ảnh minh hoạ: Kinh tế đô thị

Đối với hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đã ra quyết định xử phạt nhưng chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho Công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Đối với nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Công an cấp huyện quản lý thì bàn giao cho Công an cấp tỉnh tiếp tục quản lý theo quy định.

Việc chuyển hồ sơ xử lý được thực hiện thế nào?

Về việc chuyển hồ sơ, theo Bộ Công an sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 8 Nghị quyết 190/2025/QH15 về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Cụ thể, với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết.

Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh thì chuyển hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để phân công đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết còn vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc Bộ, ngành ngoài Công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, đối với vụ việc vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh trong Công an nhân dân, vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh ngoài Công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết.

Kể từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã kết thúc hoạt động đối với 694 Công an cấp huyện và khoảng 5.916 Đội thuộc Công an cấp huyện. Chức năng, nhiệm vụ của công an huyện được điều chỉnh, giao cho công an cấp tỉnh và cấp xã chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là cơ quan điều tra sẽ được giao cho công an cấp tỉnh. Nhóm thứ hai là công việc gần hơn với người dân, như giải quyết các thủ tục hành chính sẽ được giao về công an cấp xã.

