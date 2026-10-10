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Tài xế bị phạt 28 triệu đồng vì để người đu bám trên xe bồn, biển số bị che lấp

Thanh Hà
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Một tài xế bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 28 triệu đồng vì để người đu bám trên xe bồn và biển số bị che lấp.

Ngày 10/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe trộn bê tông với tổng mức phạt 28 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để người đu bám trên xe và biển số bị che lấp.

- Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường Làng Văn hóa (Hà Nội), có biển số phía sau bị che lấp. Đáng chú ý, khi bồn trộn vẫn đang quay, một công nhân bám bên ngoài thành xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Q.N. (SN 1980, trú tại Hà Nội).

Clip vụ việc.

Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tài xế về hai hành vi: để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và điều khiển xe có biển số bị che lấp.

Tổng mức phạt đối với hai hành vi là 28 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tuyệt đối không để người đu bám bên ngoài xe khi đang lưu thông, bảo đảm biển số được lắp đặt đúng quy định, không bị che lấp. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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Tags

xe bồn

biển số

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