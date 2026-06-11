Tại Việt Nam, xem World Cup ở đâu?

Thông tin về kênh phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam) bằng trận mở màn đầy duyên nợ giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi lúc 2h00.

Đây là kỳ World Cup mang tính lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội bóng, hứa hẹn mang đến hơn 1 tháng tranh tài nghẹt thở với tổng cộng 104 trận đấu tại 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Đối với người hâm mộ tại Việt Nam, việc theo dõi ngày hội bóng đá này chưa bao giờ thuận tiện đến thế khi giải đấu sẽ được phủ sóng rộng rãi trên hàng loạt kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến.

Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng chính thức vòng chung kết World Cup 2026. Khán giả yêu thích trải nghiệm xem bóng đá trên màn ảnh nhỏ truyền thống có thể dễ dàng đón xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu cũng như lễ khai mạc hoành tráng thông qua hệ thống kênh sóng đa dạng của đài, bao gồm VTV6, VTV3, VTV10 và các kênh thuộc VTV. Sự phân bổ này giúp đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người xem trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của thể thức mới.

Đêm nay, World Cup chính thức khởi tranh (Ảnh: FIFA)

Không chỉ dừng lại ở màn hình TV, khán giả Việt Nam năm nay còn có thêm rất nhiều lựa chọn linh hoạt để tiếp cận giải đấu nhờ sự vào cuộc của các đơn vị truyền thông lớn trong nước. Nhiều đơn vị đã hoàn tất thỏa thuận phát, tiếp sóng cũng như xây dựng các chương trình đồng hành chuyên sâu. Người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại, máy tính hay Smart TV bằng ứng dụng VTVgo hoặc các nền tảng dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu hiện nay như TV360, FPT Play, MyTV và SCTV.

Việc đa dạng hóa các kênh phát sóng từ truyền hình quảng bá đến các ứng dụng Internet không chỉ giải bài toán về sự tiện lợi cho người hâm mộ khi theo dõi các trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn, mà còn hứa hẹn tạo nên một bầu không khí lễ hội bóng đá bùng nổ, giúp khán giả không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào của World Cup 2026.