Tài tử Ma Tốc Độ Nicolas Cage cưới vợ lần 5

Đám cưới của Nicolas Cage (sinh năm 1964) và cô gái Nhật Riko Shibata (sinh năm 1995) được tổ chức thân mật tại khách sạn Wynn ở Las Vegas vào ngày 16/2. Do dịch bệnh nên hôn lễ của tài tử gạo cội chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ, ấm cúng.

Cô dâu mặc trang phục Kimono 3 lớp được may thủ công tại Nhật Bản, tay ôm bó hoa hồng màu vàng đỏ sắc màu. Trong khi đó, chú rể mặc bộ âu phục của Tom Ford, trên túi đính bông hoa hồng màu vàng đồng điệu với bó hoa của cô dâu

Người vợ thứ 5 của tài tử Hollywood sở hữu gương mặt đậm chất Á đông như đôi mắt một mí, mũi tẹt nhưng thần thái cực ấn tượng và cá tính

Cặp đôi gặp nhau ở Nhật Bản khoảng hơn 1 năm về trước. Sau một thời gian hẹn hò, họ quyết định gắn chặt cuộc đời với nhau bằng hôn thú. Cô dâu không những kém chồng 31 tuổi mà còn kém con trai cả của nam tài tử 4 tuổi.

Giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi đăng ký tại bang Nevada

Giấy xin đăng ký làm đám cưới được phê duyệt vào ngày 10/1 của Cage và Riko

Sân vườn hoa của khách sạn, nơi cặp đôi trao lời hẹn ước

Đây là lần kết hôn thứ 5 của tài tử Ma Tốc Độ, trong khi là lần đầu của Riko Shibata. Trong ảnh, Patricia Arquette - vợ đầu tiên của anh - sinh năm 1968, cả hai kết hôn vào năm 1995 và ly dị vào năm 2001

Vợ thứ 2 của anh là Lisa Marie Presley (ảnh, sinh năm 1968) - con gái duy nhất của ông vua nhạc rock Elvis Presley. Hai người đã kết hôn bí mật ở Hawaii vào tháng 8/2002 nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của Elvis. Tuy nhiên, họ đã ly hôn 2 năm sau đó

Anh kết hôn với người vợ thứ 3 Alice Kim (ảnh, sinh năm 1983) vào năm 2004. Con trai duy nhất của họ Kal-El Coppola Cage chào đời vào năm 2005. Cặp đôi ly hôn vào năm 2016

Cuộc hôn nhân thứ 4 của anh là bi hài nhất khi cả 2 ly dị sau 4 ngày kết hôn. Vợ thứ 4 của anh là nghệ sĩ trang điểm (ảnh), sinh năm 1983. Cặp đôi làm hôn lễ vào ngày 23/3/2019 nhưng 4 ngày sau đó, Nicolas Cage đệ đơn ly hôn với lý do đến nhà thờ trong tình trạng say xỉn và không làm chủ được bản thân

Nicolas Cage và vợ thứ 5 Riko Shibata kết hôn vào ngày 16/2 vừa qua

Nicolas Cage quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim hành động Ma Tốc Độ (2007). Anh cũng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như động: Valley Girl (1983), Leaving Las Vegas (1995) - bộ phim đã mang về cho anh giải Oscar Nam chính xuất sắc, Adaption (2002), Left Behind, Spider-man: Into the Spider-Verse...

Nguồn: Daily Mail