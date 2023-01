Tài tử Hollywood có gia sản hơn nửa tỷ USD, sẵn sàng tặng 1 triệu USD cho 14 bạn thân nhưng từ chối việc lương 35 triệu USD vì một câu nói

Là diễn viên năng lực đồng thời là đạo diễn có kỹ năng, George Clooney gần như hoàn toàn miễn nhiễm với những lời chỉ trích. Ông được quốc tế biết đến nhiều nhất với tư cách là ngôi sao của các bộ phim " From Dusk till Dawn" (1996), Out of Sight (1998) và loạt phim "Ocean" (2001-2007). Ngoài ra, tài tử sinh năm 1961 còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất và biên kịch người Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp làm nghệ thuật, George Clooney đã ghi tên mình vào trong loạt danh sách bao gồm Time 100 của tạp chí TIME. Ông còn nhận về 2 giải Oscar, giải Quả cầu vàng…

Nhờ những hoạt động tích cực, George Clooney đã xây dựng được khối tài sản kếch xù. Theo ước tính của Celebrity Net Worth, nam tài tử hiện sở hữu khối tài sản trị giá 500 triệu USD, từ thù lao đóng phim và các hợp đồng quảng cáo. Nhờ đó, ông sở hữu được khối bất động sản giá trị.

Tài tử George Clooney. Ảnh: Reuters.

Kiếm hàng chục triệu nhờ hợp đồng quảng cáo

Những năm qua, Clooney đã ký hợp đồng với nhà sản xuất đồng hồ Omega, thương hiệu xe Fiat cùng nhiều nhãn hàng khác.

Trong số đó, thương vụ kết hợp nổi bật nhất là quảng cáo cho hãng cà phê Nespresso. Quảng cáo này đã giúp ông bỏ túi 40 triệu USD. George Clooney đã hợp tác với thương hiệu này hơn một thập kỷ và thậm chí còn được coi là người làm cho "cà phê trở nên quyến rũ".

George Clooney trong quảng cáo Nespresso. Ảnh: Nespresso.

Bất động sản trị giá trăm triệu USD

George Clooney đã đầu tư hàng triệu USD vào bất động sản trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ.

Năm 1995, ông mua căn biệt thự sáu phòng ngủ rộng hơn 680 m2 trị giá 2,2 triệu USD ở Studio City của Los Angeles, Mỹ. Kể từ đó, ngôi nhà đã được cải tạo với chi phí 1 triệu USD để phù hợp với cuộc sống gia đình.

Năm 2002, ông mua một biệt thự thế kỷ 18 có 25 phòng ở Lake Como (Italy) với giá 7 triệu USD. Nơi này có gara rộng rãi để George Clooney cất giữ nhiều xe máy cổ, khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, sân tennis, hồ bơi ngoài trời. Hiện nay, biệt thự được ước tính trị giá hơn 100 triệu USD.

Vào năm 2014, George và Amal đã mua một phần bất động sản trên đảo Sonning Eye trên sông Thames của Anh với giá 13 triệu USD.

Vào năm 2016, cặp vợ chồng tậu thêm căn hộ cao cấp ở thành phố New York (Mỹ) với giá 14,7 triệu USD.

Biệt thự 100 triệu USD của George Clooney và vợ Amal Oleandra. Ảnh: Bart Ceuppens Photography.

Tặng 14 bạn thân mỗi người 1 triệu USD

George Clooney không quên những người đã đưa tay giúp đỡ mình khi mới bắt đầu sự nghiệp. Tại buổi trò chuyện cùng tạp chí GQ năm 2020, ông thu hút chú ý khi chia sẻ về cách ông trả ơn bạn bè.

Nam diễn viên cho biết sau ngày nhận được thù lao cho vai diễn trong "Gravity", ông đã mua 14 chiếc vali Tumi và chất đầy mỗi chiếc với 1 triệu USD tiền mặt. George Clooney mời bạn bè đến dự tiệc tại gia và đưa cho mỗi người một chiếc vali.

"Tôi đã ngủ trên đi văng của họ lúc tôi không có đồng nào dính túi. Họ đã cho tôi vay tiền khi tôi túng thiếu và giúp đỡ khi tôi cần nhất trong nhiều năm", tài tử người Anh chia sẻ.

Những năm 2000 là thời điểm Clooney trở thành ngôi sao lớn nhờ các bộ phim như "O Brother, Where Art Thou?", "The Perfect Storm" và "Ocean's Eleven". Ông cũng giành được một giải Oscar cho vai diễn trong "Syriana" (2005).

Vào thời điểm bộ phim kinh dị không gian "Gravity" năm 2013 ra mắt, ông đã nhận được mức thù lao 20 triệu USD.

George Clooney trong "Gravity" năm 2013. Ảnh: Warner Bros.

Từ chối công việc hàng chục triệu USD vì lời nói của vợ

George Clooney đứng đầu danh sách diễn viên được trả lương cao nhất thế giới trong giai đoạn 2017–2018 của Forbes. Nhưng việc từ chối công việc có thù lao 35 triệu USD chỉ cho một ngày làm việc là điều mà không phải ai cũng làm được.

"Tôi được đề nghị 35 triệu USD cho một ngày làm quảng cáo của hãng hàng không. Nhưng tôi đã nói chuyện với Amal về điều đó và chúng tôi quyết định rằng công việc này không đáng", nam diễn viên cho biết. Ông giải thích rằng ông muốn dành nhiều thời gian với cặp con song sinh Alexander - Ella và thời gian xa cách không đáng.

George Clooney đã kết hôn với luật sư nhân quyền Amal vào năm 2014. E! News đưa tin đám cưới tiêu tốn 4,6 triệu USD và có danh sách khách mời bao gồm diễn viên Emily Blunt, John Krasinski, Matt Damon, nhạc sĩ Bono và bà đầm thép Anna Wintour.