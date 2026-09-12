Tái tạo năng lượng phải bắt đầu từ những giá trị nguyên bản

Cảm giác trống rỗng khi năng lượng bên trong đã cạn sau chuỗi ngày cống hiến - Bà Trương Hoàng Thanh Thảo – Founder và CEO của Ihospitality gọi đó là trạng thái "mất cân bằng"...

Khởi nguồn từ chính những trăn trở cá nhân, bà đã kiến tạo nên một không gian phục hồi nguyên bản – Ibala Hotel & Spa, kết hợp cùng Suối khoáng nóng I-Resort Nha Trang, mở ra một chương mới cho xu hướng Wellness Retreat tại Nha Trang.

I-Resort (Công ty CP Du Lịch - Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17) từ lâu đã là một điểm đến chăm sóc sức khỏe (Wellness) bằng khoáng nóng rất quen thuộc tại Nha Trang. Vậy từ góc độ của người điều hành, bước đi mang tên Ibala Hotel & Spa đóng vai trò gì để hoàn thiện hệ sinh thái Ihospitality mà bà đang theo đuổi?

Ý tưởng về Ibala nảy sinh từ sự trăn trở của tôi dành cho du khách tại I-Resort. Nhiều người sau khi trải qua liệu trình ngâm bùn khoáng nóng, cơ thể đã được thư giãn sâu và cân bằng. Nhưng ngay sau đó, hành trình phục hồi của họ bị đứt gãy khi quay về những không gian lưu trú thông thường, nơi có ánh đèn LED trắng gắt, những thực đơn nhiều dầu mỡ.

Ibala chính là giải pháp toàn diện cho bài toán đó. Dù du khách ghé thăm trong một kỳ nghỉ dài hay chỉ tìm kiếm một ngày nghỉ trọn vẹn 24 giờ, họ đều nhận được một chu trình phục hồi liên tục: Từ vài giờ ngâm khoáng tái tạo thể trạng cho đến một đêm ngủ thật sâu trong không gian yên tĩnh, Ihospitality mang đến kỳ nghỉ hoàn toàn không bị gián đoạn.

Nhìn vào những bức tường vữa thô uốn lượn không góc vuông và cấu trúc vòm cong như lòng hang tại Ibala Hotel & Spa, bà kỳ vọng điều gì ở trải nghiệm của du khách khi bước chân đến đây?

Tôi không mong họ phải trầm trồ, tôi chỉ mong cơ thể họ được chậm lại và tâm trí có khoảng trống để hít thở. Tường vữa thô và chất liệu tự nhiên như đất, đá, gỗ nguyên khối sẽ hấp thụ tạp âm. Ánh sáng tự nhiên qua các ô vòm cũng được tính toán tỉ mỉ để chuyển động nhịp nhàng theo thời gian: rực rỡ lúc bình minh, đổ bóng khi trưa muộn và dịu dàng lúc đêm về. Khi cơ thể được bao bọc bởi một không gian nương tựa vào tự nhiên, hệ thần kinh sẽ nhận diện được tín hiệu an toàn. Và phục hồi chỉ bắt đầu khi con người cảm thấy an toàn.

Khi xu hướng tìm kiếm những "ốc đảo phục hồi" ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, bà kỳ vọng Ihospitality sẽ định vị như thế nào trong tâm trí những du khách tìm kiếm sự tái tạo thực chất?

Tôi mong Ihospitality không chỉ đơn thuần là nơi du khách ghé qua để ngủ một đêm hay tắm một buổi khoáng nóng. Điều chúng tôi hướng tới là sự trung thành đến từ nhu cầu cốt lõi: Mỗi khi cơ thể phát đi tín hiệu, nơi đầu tiên họ nghĩ đến để tìm lại sự cân bằng chính là Ihospitality.

Sự phục hồi tại Ihospitality không đến từ những lời hứa mơ hồ, mà gắn liền với một giá trị có thật: nguồn suối khoáng nóng tự nhiên. Đây là tài sản địa nhiệt hiếm có của Nha Trang, đã được khoa học chứng minh có tác dụng phục hồi và chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi muốn trở thành một "trạm sạc" năng lượng định kỳ - nơi du khách giao phó toàn bộ giác quan của mình để nhận lại sự tỉnh táo thực sự trước khi quay trở lại với nhịp sống hằng ngày.

Bà thường nhắc đến phân khúc khách hàng của Ibala là những người đang rơi vào trạng thái "mất cân bằng" . Bà có thể chia sẻ sâu hơn về góc nhìn này?

Đó là trạng thái phổ biến của con người hiện đại. Họ vẫn làm việc hiệu quả, vẫn mỉm cười và vận hành cuộc sống hoàn hảo, nhưng sâu bên trong, nguồn năng lượng cốt lõi đã cạn kiệt. Họ cần một "ốc đảo" đúng nghĩa để được phép dừng lại. Mọi chi tiết tại Ibala, từ sắc ấm của ánh sáng giúp cơ thể thư giãn trước giấc ngủ đến thực đơn dinh dưỡng lành mạnh, đều âm thầm phát đi một thông điệp: Ở đây, bạn hoàn toàn được phép buông bỏ.

Đồng hành cùng việc định hình không gian phục hồi, có thói quen nghề nghiệp nào đã thẩm thấu vào lối sống riêng của bà?

Có chứ. Mỗi khi bước vào một nhà hàng hay không gian mới, điều đầu tiên tôi chú ý không phải thực đơn hay cách bài trí, mà là ánh sáng. Tôi luôn tự hỏi: ánh sáng này sẽ tác động như thế nào đến trạng thái tinh thần của những người trong phòng? Đó gần như là phản xạ tự nhiên, ánh đèn quá trắng và gay gắt cũng thường khiến tôi không thoải mái.

Nếu mượn hình tượng một không gian kiến trúc để phác họa phong cách điều hành và năng lực lãnh đạo của mình, bà thấy mình tương đồng với kiểu kiến trúc nào?

Tôi nghĩ mình mang tinh thần của một "sân trong" (courtyard) – một khoảng không giếng trời khoáng đạt hướng đến tự nhiên nhưng vẫn được bao bọc bởi tường kiên cố. Tôi sẵn sàng mở lòng để lắng nghe mọi ý kiến, phản biện. Nhưng tôi cũng có những nguyên tắc rõ ràng, không chấp nhận sự hời hợt đối với các tiêu chuẩn chất lượng cốt lõi. Tại sân trong, ánh sáng mặt trời luôn rọi đều xuống mọi góc. Tại doanh nghiệp của tôi cũng vậy, sự công bằng, cơ hội phát triển và sự tôn trọng luôn được chia đều cho tất cả mọi người.