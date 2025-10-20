Viên kim cương giá trị nhất vẫn nguyên vẹn

Giữa làn sóng quan tâm toàn cầu sau vụ trộm táo tợn tại bảo tàng Louvre (Paris, Pháp), giới chức xác nhận viên kim cương Regent - báu vật nổi tiếng và đắt giá nhất trong bộ sưu tập của bảo tàng - vẫn còn nguyên vẹn, không bị đánh cắp.

Theo Reuters, vụ trộm xảy ra rạng sáng 19/10, khi một nhóm đối tượng đột nhập vào khu trưng bày trang sức cổ thuộc phòng Galerie d’Apollon. Tổng cộng có 9 hiện vật quý bị lấy đi, song viên kim cương Regent nặng hơn 140 carat, được định giá hơn 60 triệu USD (khoảng 1.580 tỷ đồng) - không nằm trong số đó.

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho hay, thật khó hiểu khi những kẻ trộm không lấy viên kim cương Regent, vốn được trưng bày tại phòng Galerie d’Apollon và được Sotheby’s ước tính trị giá hơn 60 triệu USD.

“Tôi không có lời giải thích nào cả” bà nói. “Chỉ khi chúng bị bắt và bị thẩm vấn, chúng ta mới biết được chúng nhận lệnh kiểu gì và vì sao lại không nhắm đến tủ trưng bày đó.”

Ngoài ra, trong lúc tháo chạy, nhóm trộm còn đánh rơi vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoléon III.

Viên kim cương "bị nguyền rủa"

Viên Regent Diamond (còn gọi là Le Régent) được xem là viên kim cương đẹp nhất và hoàn hảo nhất từng được tìm thấy tại Ấn Độ. Nó được phát hiện năm 1698 tại mỏ Kollur, vùng Golconda - nơi nổi tiếng sản sinh ra những viên kim cương huyền thoại như Koh-i-Noor hay Hope.

Theo tư liệu lịch sử, một người nô lệ vô danh đã phát hiện ra viên kim cương thô nặng 410 carat - một khối lượng khổng lồ và hoàn mỹ đến mức không ai tin vào mắt mình. Thay vì nộp lại cho chủ mỏ, người thợ quyết định giấu nó cho riêng mình, hy vọng viên đá sẽ mang đến tự do và sự đổi đời.

Để qua mặt lính canh, ông giấu viên kim cương trong vết thương ở chân, tận dụng chính vết máu rỉ ra như lớp ngụy trang. Nhưng giấc mơ tự do ấy nhanh chóng hóa bi kịch. Trên đường tới thành Madras để bán viên đá, ông tin nhầm một thuyền trưởng người Anh, hứa chia một nửa lợi nhuận. Thuyền trưởng tham lam đã đoạt viên kim cương và ném người thợ xuống biển.

Đến Madras, tên thuyền trưởng bán viên kim cương cho thương nhân Jaychand với giá chỉ 1.000 bảng Anh, rồi sau đó tự tử trong cảnh túng quẫn - như một định mệnh báo oán.

Jaychand cố gắng bán viên đá nhưng thất bại vì ai cũng biết nó là hàng ăn cắp. Cuối cùng, Thomas Pitt, Thống đốc Madras, mua lại với giá 20.000 bảng, thấp hơn rất nhiều so với mức ban đầu 85.000 bảng. Pitt bị đồn là “kẻ mua bán tội lỗi”, song vẫn âm thầm giấu viên đá trong gót giày của con trai và gửi về Anh để cắt gọt.

Sau hai năm chế tác, thợ kim hoàn Joseph Cope đã biến viên thô 410 carat thành viên kim cương Regent 140,5 carat, hình cushion, trong suốt rực rỡ. Những mảnh nhỏ tách ra từ viên gốc sau đó được bán cho Nga hoàng Peter Đại đế.

Biểu tượng quyền lực Hoàng gia Pháp

Ban đầu, viên kim cương được gọi là “The Pitt Diamond”, nhưng năm 1717, Philippe II - Nhiếp chính nước Pháp - đã mua lại với giá 135.000 bảng Anh để bổ sung vào kho báu vương miện. Từ đó, nó được gọi là “Le Régent” (Regent Diamond) - “viên kim cương của Nhiếp chính vương”.

Từ thời Louis XV (1722) đến Louis XVI (1775), viên kim cương liên tục xuất hiện trong các lễ đăng quang, đám cưới hoàng gia và vương miện của Marie Antoinette. Đến năm 1791, giá trị của nó đã tăng gấp bốn lần và trở thành viên đá quý biểu tượng cho sự xa hoa và quyền lực của nước Pháp.

Khi Cách mạng Pháp (1789–1799) nổ ra, viên kim cương Regent cùng toàn bộ vương miện bị cướp khỏi cung điện. Nó biến mất trong hỗn loạn rồi được tìm thấy nhiều năm sau đó, ẩn trong mái nhà bỏ hoang ở Paris.

Chính phủ mới, nhận thấy giá trị khổng lồ của viên kim cương, đã dùng nó làm tài sản thế chấp để vay tiền phục vụ chiến tranh. Từ năm 1797 đến 1801, viên Regent nằm trong tay các nhà đầu tư Berlin và Amsterdam như một “tài sản bảo đảm quốc gia”.

Năm 1801, Napoléon Bonaparte giành lại viên Regent cho nước Pháp. Với bản tính xa hoa, ông cho nạm viên kim cương vào chuôi kiếm đăng quang, được chế tác bởi nhà kim hoàn Nitot - người sáng lập thương hiệu Chaumet danh tiếng.

Trong bức chân dung năm 1805 của họa sĩ François Gérard, thanh kiếm ấy tỏa sáng với viên Regent rực rỡ trên đốc, biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối. Sau khi Napoléon bị lưu đày, Hoàng hậu Marie Louise mang viên đá về Áo, nhưng theo lệnh cha mình, bà đã trao trả lại viên kim cương cho nước Pháp, nơi nó tiếp tục được gắn vào vương miện của Charles X.

Thế kỷ 19, Napoléon III cho phép Hoàng hậu Eugénie - người không được phép dùng bảo vật hoàng gia - khéo léo “lách luật” bằng cách gắn viên Regent vào mái tóc, tạo thành vương miện kiểu Hy Lạp mang tên bà.

Khi nền Cộng hòa Pháp ra đời năm 1887, phần lớn kho báu hoàng gia bị đem đấu giá, nhưng Regent là một trong số ít được giữ lại. Từ đó, viên kim cương chính thức được trưng bày tại phòng Galerie d’Apollon trong bảo tàng Louvre, nơi nó vẫn nằm cho đến ngày nay.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, lo sợ Đức quốc xã cướp phá, chính phủ Pháp bí mật chuyển viên kim cương đến lâu đài Chambord ở vùng quê Loire để cất giấu cho đến khi hòa bình lập lại.

Theo Sky News, viên Regent không chỉ được đánh giá cao bởi kích thước, mà còn bởi độ tinh khiết “gần như hoàn hảo” - một trong những tiêu chuẩn hiếm có của kim cương tự nhiên.

Trải qua hơn 300 năm, Regent Diamond được xem là “viên kim cương của những triều đại”, minh chứng cho sự thịnh vượng và quyền lực của nước Pháp qua từng thời kỳ. Trong không gian rực rỡ của Galerie d’Apollon, viên đá quý hơn ba thế kỷ tuổi vẫn lấp lánh dưới ánh đèn - biểu tượng bất biến của hoàng quyền và nghệ thuật kim hoàn Pháp.

Sau vụ trộm ngày 19/10, bảo tàng Louvre tạm thời đóng cửa một phần khu vực trưng bày để phục vụ điều tra.

Nguồn: Reuters, Only Natural Diamonds