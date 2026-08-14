Tại sao sau một cuộc chia tay, người ta thường không muốn dùng lại mùi nước hoa cũ?

Có người sau chia tay vẫn mặc chiếc áo cũ, nghe lại bài hát quen, đi qua những nơi từng đến cùng nhau, nhưng nhất định không muốn xịt lại chai nước hoa từng dùng. Không hẳn vì ghét mùi hương, mà bởi đôi khi một mùi thơm có thể kéo theo quá nhiều ký ức.

Có một điều khá thú vị về nước hoa: Chúng ta thường nghĩ mình chọn một mùi hương vì thích nó, nhưng sau một thời gian, mùi hương lại trở thành một phần của ký ức. Một chai nước hoa có thể gắn với một công việc mới, một chuyến đi, một mùa hè, một người yêu cũ hoặc đơn giản là một giai đoạn mà chúng ta từng rất hạnh phúc. Bởi vậy, sau khi một mối quan hệ kết thúc, chuyện một người cất luôn chai nước hoa vào góc tủ, dù trước đó từng dùng nó mỗi ngày, thực ra không hề hiếm. Có những mùi hương không còn đơn giản là "thơm hay không thơm" nữa, mà đã trở thành một chiếc công tắc ký ức.

Mùi hương có khả năng kéo ký ức trở lại rất nhanh

Trong các giác quan, khứu giác có mối liên hệ đặc biệt với những vùng não liên quan đến cảm xúc và ký ức. Đó là lý do đôi khi chỉ cần thoáng ngửi thấy một mùi nước hoa trên đường, chúng ta lập tức nhớ đến một người hoặc một thời điểm mà mình tưởng đã quên từ lâu. Một mùi dầu gội có thể khiến bạn nhớ căn phòng của bố mẹ, mùi bánh mì có thể đưa bạn về một con phố cũ, còn một loại nước hoa từng xuất hiện rất nhiều trong một mối tình có thể khiến cả một chuỗi kỷ niệm quay trở lại chỉ trong vài giây.

Điều này giải thích vì sao nước hoa sau chia tay đôi khi trở thành thứ khó đối diện hơn cả những món quà. Một chiếc túi hay chiếc đồng hồ có thể được cất đi, bán lại hoặc đem cho người khác, nhưng mùi hương lại nằm trong trí nhớ theo một cách rất khác. Chỉ cần xịt một lần, bạn có thể nhớ người ấy từng đứng cạnh mình ở đâu, đã mặc gì, hai người từng đi ăn ở đâu hay thậm chí nhớ cả cảm giác của mình trong những ngày đó.

Và nếu cuộc chia tay vẫn còn mới, những ký ức ấy có thể khiến người ta thấy hụt hẫng. Vì vậy, lựa chọn không dùng lại chai nước hoa cũ đôi khi đơn giản chỉ là một cách để bản thân được yên ổn hơn.

Không phải ai cũng ghét mùi nước hoa, họ chỉ không muốn nhớ người cũ

Có một sự khác biệt khá lớn giữa việc "không thích mùi nước hoa đó nữa" và "không muốn ngửi thấy nó". Nhiều người sau chia tay vẫn thừa nhận rằng mùi hương cũ rất đẹp, thậm chí đó từng là chai nước hoa họ yêu thích nhất. Nhưng mỗi lần xịt lên da, cảm giác đi kèm lại không còn giống trước.

Ngày còn yêu, mùi nước hoa ấy có thể gắn với những buổi hẹn, những cái ôm, những lần chuẩn bị đi chơi cùng nhau. Sau chia tay, cùng một mùi hương nhưng bối cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Thứ từng khiến bạn thấy mình xinh đẹp, tự tin hoặc được yêu thương có thể bất ngờ trở thành thứ khiến bạn buồn.

Bởi vậy, có người không vứt chai nước hoa đi. Họ chỉ tạm thời không sử dụng nó. Chai nước hoa vẫn nằm trên bàn trang điểm, nhưng được thay bằng một mùi khác. Đó cũng là một cách rất tự nhiên để tạo ra khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại và những gì đã qua.

Đôi khi chúng ta cần một mùi hương mới để bắt đầu lại

Sau một cuộc chia tay, nhiều người có xu hướng thay đổi những thứ rất nhỏ trong cuộc sống: Đổi kiểu tóc, mua một bộ quần áo mới, sắp xếp lại phòng ngủ, thay ga giường hoặc tìm một mùi nước hoa khác. Nhìn bên ngoài, đó có thể chỉ là những thay đổi về ngoại hình, nhưng thực chất chúng thường giúp tạo ra cảm giác rằng "mình đang bước sang một giai đoạn khác".

Nước hoa đặc biệt phù hợp với điều này bởi nó vô hình nhưng lại hiện diện rất rõ trong trải nghiệm cá nhân. Một mùi hương mới có thể trở thành dấu mốc cho một phiên bản khác của chính mình. Chẳng hạn, trước đây bạn dùng một mùi ngọt và quyến rũ vì người yêu thích nó, sau chia tay bạn chuyển sang mùi gỗ thanh sạch chỉ vì bản thân thấy dễ chịu. Hoặc trước kia bạn luôn dùng một chai nước hoa vào những buổi hẹn, giờ đây bạn chọn một mùi hoàn toàn mới cho những ngày đi làm, đi cà phê một mình hay đi du lịch.

Không cần phải biến việc thay nước hoa thành một nghi thức "lột xác". Đôi khi chỉ đơn giản là tìm được một mùi hương khiến bạn thích chính mình trong hiện tại cũng đã đủ.

Rồi sẽ có ngày bạn có thể ngửi lại mùi hương ấy mà không thấy đau

Điều thú vị nhất là cảm xúc dành cho một mùi nước hoa không nhất thiết phải tồn tại mãi. Khi thời gian trôi qua và những ký ức cũ không còn khiến bạn tổn thương như trước, chai nước hoa từng bị cất vào góc tủ có thể lại trở về bàn trang điểm.

Đến một lúc nào đó, bạn có thể xịt nó lên cổ tay và nhận ra mình không còn nghĩ ngay đến người cũ nữa. Bạn chỉ đơn giản thấy: "À, mùi này trước đây mình từng rất thích". Khi ấy, mùi hương đã được tách khỏi câu chuyện tình cảm và trở lại đúng với bản chất ban đầu của nó.

Cũng có thể bạn sẽ chẳng bao giờ muốn dùng lại. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Không phải món đồ nào từng gắn với một mối quan hệ cũng cần được giữ lại, cũng không phải ký ức nào chúng ta buộc phải quay về để chứng minh rằng mình đã vượt qua.

Sau cùng, một mùi nước hoa chỉ là một mùi nước hoa, cho đến khi chúng ta trao cho nó một câu chuyện. Sau chia tay, nếu bạn chưa thể dùng lại chai nước hoa cũ thì cũng chẳng sao. Hãy tìm một mùi khác khiến bạn thấy dễ chịu, để nó đồng hành cùng những ngày mới. Biết đâu vài năm sau, khi vô tình ngửi thấy mùi hương cũ ở đâu đó, điều đầu tiên bạn nhớ không còn là một người đã rời đi, mà là phiên bản của chính mình đã từng yêu, từng đau và cuối cùng vẫn bước tiếp được.