Negav hứng bão chỉ trích vì phát ngôn bỏ học

Tối 28/9, concert Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện gây sốt với quy mô lên đến 20 nghìn khán giả tham dự. Quy tụ 30 sao nam trẻ trung, năng động và được săn đón hậu show “sống còn", concert Anh Trai Say Hi nghiễm nhiên trở thành sự kiện hot nhất cuối tuần qua. MXH ngập tràn chủ đề bàn tán về concert của các anh trai. Song, cũng kéo theo không ít tranh cãi.

Negav và hình ảnh tai tiếng nhất gần đây

Trong đó, ồn ào lớn nhất hiện tại chính là màn “vạ miệng" của rapper Negav. Sau sân khấu Tình Đầu Quá Chén bùng nổ, nhóm các anh trai gồm Quang Hùng MasterD, Negav, Pháp Kiều và Erik bày tỏ sự xúc động trước 20 nghìn khán giả. Một phút cao hứng, Negav đã có 1 phát ngôn… đi vào lòng đất.

Nam rapper sinh năm 2001 nói lớn trước hàng chục vạn fan rằng "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Không mất quá lâu để câu nói này trở thành tâm điểm MXH. Ngay khi sân khấu Anh Trai Say Hi chưa kết thúc, Negav trở thành cái tên bị “réo gọi" mọi nền tảng. Bão chỉ trích hướng về Negav, cư dân mạng tỏ ra quan ngại khi một ngôi sao trẻ đang là idol của nhiều khán giả nhỏ tuổi có phát ngôn “cổ xuý nghỉ học".

Câu nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa" bồi thêm 1 cú sốc vào khủng hoảng truyền thông mà Negav đang gặp phải

Thời gian gần đây, Negav vốn đã không yên ổn vì bị “đào” loạt phát ngôn tục tĩu, coi thường phụ nữ trong quá khứ. FC non trẻ của nam rapper nhóm GERDNANG không chịu nổi áp lực, một số người hâm mộ chọn thoát fan. Thị phi cũ chưa qua, Negav lại “vạ miệng". Câu nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa" như bồi thêm 1 cú sốc vào khủng hoảng truyền thông mà Negav đang gặp phải.

Negav xin lỗi

Trước bão dư luận, Negav gửi lời xin lỗi ngay trong đêm. Bắt đầu với dòng tâm thư dài trong group fan, Negav vừa nhận sai, vừa mong người hâm mộ sẽ cho anh cơ hội sửa đổi. Song, việc sử dụng tiếng Việt - tiếng Anh lồng ghép không hợp lý lại càng khiến tranh cãi đi xa. Nhận ra điều này, Negav đăng đàn công khai 1 tâm thư xin lỗi khác.

Negav gửi lời xin lỗi ngay trong đêm

Ở bài đăng chính thức trên fanpage, Negav cho biết bản thân đã mắc sai lầm khi không kiềm chế được cảm xúc. Về câu nói gây tranh cãi, anh đơn thuần là muốn thể hiện với mẹ rằng mình đã thành công với việc mạnh dạn theo đuổi đam mê. Negav nhận sai, mong khán giả sẽ rộng lòng tha thứ.

Bài đăng xin lỗi của Negav: "Dạ Negav hư quá… Đầu tiên, Negav cảm ơn rất nhiều những khán giả đã đến và ủng hộ cho các anh trai trong concert. Tình cảm và những lời động viên của mọi người Negav luôn khắc ghi trong tim mình. Negav đã gây hiểu lầm khi chia sẻ trước đám đông về chuyện đi học - bỏ học. Đây là lời chia sẻ thân tình và thật lòng phía cá nhân của mình đến mẹ, theo cách mình hay nói chuyện với mẹ, hoàn toàn không cổ xuý các bạn bỏ học giống mình và lấy đó làm tự hào. Negav biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với tất cả mọi người. Thật lòng mình rất xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm lớn này, làm khán giả giận. Negav luôn mong muốn mang đến những gì thật nhất từ mình với khán giả. Trước truyền thông, báo chí, các talkshow Negav vẫn luôn khẳng định mình không phải tấm gương bỏ học để mọi người noi theo. Và cuối cùng, Negav phải xin lỗi một lần nữa. Lỗi này thực sự khó tha và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả vì đã đến và chơi hết mình đêm nay Negav sẽ mãi không bao giờ quên được ngày đặc biệt này trong đời! Negav hứa sẽ kiểm soát lời nói của mình cẩn thận hơn, rất mong mọi người bỏ qua cho Negav."

Ở phía dưới bài đăng của rapper, mẹ Negav cũng lên tiếng, mong mọi người thông cảm, tha thứ cho con trai

Ở phía dưới bài đăng của rapper, mẹ và anh trai Negav cũng lên tiếng, mong mọi người thông cảm, tha thứ cho con trai/em trai mình. Mẹ Negav viết:

“Bé An, ba mẹ lúc nào cũng sau lưng ủng hộ, theo dõi hành trình của con. Hôm nay ba mẹ có mặt xem trực tiếp concert cùng 20 ngàn khán giả đã thương mến ủng hộ chương trình các anh trai và Negav nữa. Mẹ biết con rất vui vì sự có mặt của mẹ vì mẹ đã chiều ý con và hôm nay con thành công. Vì vui quá mà con đã lỡ lời không đúng, làm cho khán giả hiểu lầm, bức xúc. Mong tất cả các quý vị khán giả sẽ thông cảm, tha thứ cho bé An vì lời nói sơ suất này. Đây cũng là một bài học để bé An rút kinh nghiệm nhớ đời ở tuổi 23. Xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều”.

Khủng hoảng lan rộng, tại vì sao?

Lời xin lỗi chân thành, tấm lòng của mẹ Negav được cư dân mạng thấu hiểu. Nhiều người đã ngưng chỉ trích, tha thứ cho lỗi lầm của người nghệ sĩ trẻ. Nhưng, khủng hoảng này vẫn tiếp tục lan rộng vì 1 lý do xuất phát từ cộng đồng fan.

Hàng loạt sự so sánh được đưa ra. Sự bồng bột của nam rapper sinh năm 2001 bị đặt cạnh những ngôi sao lớn, điển hình như Sơn Tùng M-TP. Ai cũng phải đồng ý rằng, việc học rất quan trọng. Do đó, phát ngôn thể hiện sự tự hào khi nghỉ học của Negav là một tai hại lớn. Dù người nói không có dụng ý cổ xuý, nhưng người nghe - đặc biệt là cộng đồng fan nhỏ tuổi của Negav sẽ vô tình có cách hiểu sai lệch.

Vì sự bảo vệ mù quáng của fan, khủng hoảng hướng về Negav càng trở nên nghiêm trọng

Quả thực, không ít fan Negav bênh vực thần tượng bất chấp trong trường hợp này. Vì sự bảo vệ mù quáng của fan, khủng hoảng hướng về Negav càng trở nên nghiêm trọng.

Có một nhiệm vụ rất quan trọng mà cộng đồng fan Kpop hay Cpop đã thuộc nằm lòng - chính là khi idol vướng tranh cãi, fan phải ra sức “khống bình" (khống chế bình luận, đưa lý lẽ, bằng chứng bảo vệ thần tượng). Nhưng, “khống bình” chỉ hiệu quả khi có đủ lý lẽ chứng minh mình đúng. Ở thường hợp thần tượng thực sự mắc sai lầm, fan càng bảo vệ mù quáng, càng đẩy mọi chuyện đi xa.

Hình tượng Negav thời gian gần đây đã bị “vấy bẩn" bởi loạt phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ

Hình tượng Negav thời gian gần đây đã bị “vấy bẩn" bởi loạt phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ trong quá khứ bị phơi bày. Cho nên, phát ngôn nghỉ học như giọt nước tràn ly khiến hình ảnh nam rapper này chạm đáy. Người ta có lý do để nói rằng “Negav phát ngôn tục tĩu như vậy là gì ít học", hoặc là “người không coi trọng việc học thì chỉ đến thế".

Negav đã nhận sai. Trong trường hợp này, thay vì im lặng chờ mọi chuyện đi qua, thì fan Negav “hỗn chiến" trên các nền tảng MXH.

Người hâm mộ đưa ra những lời lẽ không có sức sát thương để bảo vệ thần tượng, ví dụ như “có vẻ người ta chỉ anti Negav", chỉ trích cư dân mạng đào bới, truyền thông khắt khe với tài năng trẻ. Nhiều fan nhỏ tuổi, chưa đủ nhận thức để phân tích vấn đề dùng những lời lẽ tiêu cực, lôi kéo, tấn công đối tượng nhiều cái tên không liên quan vào câu chuyện. GERDNANG vạ lây.

Câu chuyện của fan Negav khá giống với ồn ào của thành viên Suga (BTS) dạo gần đây

Cách fan bảo vệ Negav hiện tại, rất kém thông minh. Câu chuyện này khá giống với ồn ào của thành viên Suga (BTS) dạo gần đây. Khi scandal uống rượu lái xe của Suga nổ ra, một bộ phận Army cực đoan đã tấn công các thần tượng khác, chửi rủa những người không liên quan nhằm di dời sự chú ý.

Thậm chí, một bộ phận còn dùng chính scandal của idol để đẩy thành xu hướng độc hại. Tất cả đều khiến vụ việc càng bị xé ra to, ác cảm trong mắt công chúng tăng theo cấp số nhân. Thị phi thì không giải quyết được, mà hình ảnh fandom tuột về con số âm.

Fan càng nói, càng sai, đây chính là “án tử" cho Negav

Càng nói, càng sai. Đây chính là “án tử" cho Negav. Fan càng phản ứng thái quá, suy nghĩ thiếu thấu đáo, thì người ta sẽ càng có cớ để phán xét rằng “Đấy, hệ luỵ của việc hâm mộ nghệ sĩ không coi trọng chuyện học hành!".